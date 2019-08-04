Тренінг "слуг народу" в Трускавці: чим займаються нардепи окрім навчання (відео)

У мережі показали, чим народні депутати займаються крім навчання
У мережі показали, чим займаються новоспечені депутати партії "Слуга народу" у Трускавці. Народні обранці крім навчання піклуються про своє здоров'я і виходять на пробіжки. Відео дозвілля "слуг народу" опубліковано на сторінці "Українська правда" в Facebook.
Спортивні тренування з бігу проходять біля самого готелю Ріксос рано вранці. Крім бігу учасники тренінгу також спілкуються і сміються.
Як "слуги народу" займаються спортом в "Ріксосі"
Як писав президент, "політика політикою, а спорт ніхто не відміняв" "Слуги народу" у Трускавці бігають, та розповідають УП про плани зробити відкриті ранкові пробіжки з депутатамиОпубліковано Українська правда Субота, 3 серпня 2019 р.
Користувачі мережі відреагували на ролик в коментарях і поділилися своїми емоціями.
Скріншот коментарів (facebook.com/watch)
Українці неоднозначно реагують на заняття депутатів. Деякі пишуть, що краще б нардепи працювали мізками.
Скріншот коментарів (facebook.com/watch)
Як ми раніше повідомляли, у мережі з'явилося відео, на якому показали, навіщо в Трускавець приїхав Володимир Зеленський і що він робив на тренінгу.
До речі, Володимир Зеленський дав останній коментар про "відставку" Андрія Богдана. Зеленський відповів на питання, чому інформація щодо заяви про відставку Богдана не була спростована. Гарант сказав, що заява дійсно існує.