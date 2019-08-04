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Робив селфі і приймав іспити: подробиці перебування Зеленського в Трускавці (відео)

STYLERЖиття    04.08.2019 - 08:59
Робив селфі і приймав іспити: подробиці перебування Зеленського в Трускавці (відео)
Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленський в Трускавці відвідав школу майбутніх депутатів

Президент Володимир Зеленський 3 серпня відвідав Трускавець. У готелі Ріксос перед приїздом голови держави жорстко посилили охорону і ретельно перевіряли всіх відвідувачів. Як повідомляє ТСН, Зеленський був одягнений просто, тобто в повсякденному, не діловому стилі.

Незважаючи на посилену охорону, до президента підходили люди і просили зробити з гарантом селфиі Зеленський в цьому задоволенні їм не відмовляв.

Наголошується, що Зеленський приїхав до Трускавця приймати іспити у новоспечених депутатів, про що говорили з президентом – народні обранці не говорять. Відомо лише одне, що зустріч Зеленського з учнями "Зе-школи" тривала близько 40 хвилин.

Відео: Зеленський в Трускавці (tsn.ua)

Як ми раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський 3 серпня відвідав Трускавець. Під час свого візиту він відповів на резонансну заяву голови АП Андрія Богдана про відставку, а також провів закриту "робочу нараду" зі "слугами народу".

До речі, Володимир Зеленський дав останній коментар про "відставку" Андрія Богдана. Зеленський відповів на питання, чому інформація щодо заяви про відставку Богдана не була спростована. Гарант сказав, що заява дійсно існує.

Нагадаємо, що знаменита українська співачка Ірина Білик розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського і поділилася своїми думками щодо того, що може очікувати Україну далі.

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