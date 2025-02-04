Участник Нацотбора рассекретил, как ему помогла Тина Кароль

В прошлом году Влад Шериф уже принимал участие в шоу в качестве бэк-вокалиста Jerry Heil и alyona alyona, поэтому он смог оценить работу Дмитрия Шурова, который работал с участниками Нацотбора.

"Тогда я не очень как-то углублялся во все это, но сейчас мне очень импонирует то, как работает Тина. Она очень искренняя, действительно дает классные рекомендации, очень отдается этому отбору, заметно, что для нее это действительно важно. Это ее первая продюсерская деятельность в Нацотборе, и я думаю, что она хочет поставить собственную планку. Видно, что человек очень старается", - подчеркнул Шериф.

Также он рассказал, как ему помогла певица в процессе работы над песней для Евровидения.

"Да, мы вносили некоторые правки. Я полностью согласен с Тиной, потому что песня зазвучала намного лучше. Потому что я еще раз подчеркиваю, что песня не была конкурсной с самого начала, а была личной. А мы сейчас ее сделали более понятной для людей", - подчеркнул артист.



Влад Шериф (фото предоставлено певцом)

Отметим, что Тина Кароль впервые является музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2025, финал которого состоится уже в эту субботу, 8 февраля.

Участники шоу по-разному рассказывают о сотрудничестве с популярной артисткой. Так, исполнительница Абие подчеркнула, что ей Тина Кароль не давала рекомендаций или советов.

Маша Кондратенко, наоборот, поблагодарила певицу за гениальное решение - добавить детский хор на припевы ее песни.

Певица FIЇNKA, которая стала 10-й финалисткой Нацотбора, рассказала, что Кароль поддержала ее, когда ее обвинили в якобы плагиате.



Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)