"Гениальное решение": участница Нацотбора ответила, за что благодарна Тине Кароль

Участница Нацотбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко, которая ранее рассказала, какой судьбоносный совет ей дал Артем Пивоваров , поделилась, что ей предложила музыкальный продюсер Тина Кароль.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Какой совет дала Тина Кароль

Фаворитка Нацотбора отметила, что Тина Кароль каждого участника Нацотбора спрашивала о песне, помнила все правки. И это несмотря на то, что у нее много концертов и съемок.

Также, по словам Кондратенко, известная певица создала необычайно уютную атмосферу во время прослушиваний, всех расслабляла и спрашивала как дела.

Чтобы усилить песню Маши, Тина Кароль предложила добавить детский хор на припевы.

"Это были больше предложения, мне кажется. Именно по ее совету мы добавили детский хор на припевы. И это было просто гениальным решением, песня заиграла новыми красками. И я рада, что в моей песне теперь еще поют и детки", - подытожила она.



М аша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Кто такая Маша Кондратенко

Девушке 25 лет. Она с детства занимается музыкой, участвовала в талант-шоу "Голос. Діти" и "Голос країни".

Широкую популярность артистке принесли ее треки "Ванька-Встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі". Только клип на песню "Ванька-Встанька" за последний год собрал 30 млн просмотров на Youtube и стал хитом на украинских радио.



Певица сейчас активно выступает и записывает новые треки (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Что известно про Нацотбор на Евровидение-2025

11 декабря "Суспільне" объявило лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025 - в нем было 20 участников. В финал Нацотбора прошло лишь девять из них. За 10-го участника все желающие смогли проголосовать в "Дії".

Опрос длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила певица FIЇNKA.

Финал Нацотбора состоится 8 февраля.

Все песни участников Нацотбора можно послушать тут.