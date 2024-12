Скандал с отбором на Евровидение. Появилась реакция Тины Кароль на любовь Enleo к российской музыке

Так, Демин вышел в прямой эфир с Кароль, чтобы обсудить Нацотбор. В частности он спросил, как Кароль прокомментирует позицию певца Enleo, который честно признался, что продолжает слушать Oxxxymiron и других российских исполнителей.

"Правил он по факту не нарушил. По морали вроде бы да. Но Oxxxymiron насколько я помню, он является иноагентом. Ну это влияет на людей, это триггерит. Это понятно, и это нормально, что люди реагируют. Для меня все конкретно уже давно с 2014 года", - прокомментировала Тина Кароль.

К слову, артистка вспомнила, что она тоже исполняла свои песни на русском.

"Но я ведь тоже исполняла песни на русском, так и было. И после 2014, хотя всегда находились в Украине", - не скрывает она.

Судьбу Enleo, по словам певицы, будет решать оргкомитет.

"Это уже оргкомитет будет решать. Виноват, не виноват - это уже какая-то другая история. Я честно скажу, Enleo - один из тех, кто очень прочно выступил на прослушивании", - подытожила продюсер Нацотбора.

Что известно о скандале с Enleo

На одном из мероприятий в комментарий TikTok-блогеру kiri_kyrylo певец честно рассказал, что до сих пор слушает российских исполнителей и не видит в этом ничего плохого. Свою позицию он объяснил тем, что это песни, которые он слушал еще до войны, а также что Oxxxymiron, например, против войны.

Он не побоялся показать свой плейлист на смартфоне и, кроме Oxxxymiron, там были ЛСП, Markul и другие.

Что известно про Enleo

Никита Леонтьев родом из Мариуполя. Начал свою музыкальную карьеру с переводов мировых хитов "Take me to Church" и "Another Love". Трек "Інша любов" стал одной из популярнейших песен 2022 года.

В 2023 году вышел его альбом "Молодість", который состоит из авторских песен.

Enleo (фото: instagram.com/enleomusic)

Нацотбор на Евровидение - полный список участников

Напомним, 11 декабря организаторы украинского Нацотбора обнародовали список финалистов. За возможность представить Украину на Евровидении будут соревноваться такие группы и певцы:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф.

Первую десятку финалистов Нацотбора объявят до 17 января 2025 года, а победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Голосование за членов жюри уже стартовало в "Дії".

Финал Нацотбора состоится 8 февраля 2025 года.