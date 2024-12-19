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Тина Кароль впервые рассказала, как ее "заставили" участвовать в Евровидении: "Я была против"

Четверг 19 декабря 2024 16:11
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Тина Кароль впервые рассказала, как ее "заставили" участвовать в Евровидении: "Я была против" Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль представляла Украину на Евровидении в 2006 году, она выступала с песней "Show Me Your Love". И сейчас звезда впервые призналась, что не очень хотела участвовать в конкурсе, а также должна была годами выплачивать кредит, который брали для песенного шоу.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), откровенным признанием о Евровидении Кароль поделилась во время прямого эфира, который на своем YouTube-канале проводил Слава Демин.

Что Тина думает о песенном конкурсе

Сейчас певица выступает в роли продюсера Нацотбора на Евровидение. И, конечно же, ее часто спрашивают, не хотела бы она попробовать свои силы и еще раз отправиться на конкурс именно как участница.

Впрочем, Кароль не говорит о том, что хотела бы снова принять участие в Евровидении. Более того, певица решила впервые рассказать, как именно она готовилась к конкурсу и почему не может описать этот опыт исключительно как положительный.

Тина Кароль впервые рассказала, как ее &quot;заставили&quot; участвовать в Евровидении: &quot;Я была против&quot;

Тина Кароль высказалась о своем выступлении на Евровидении (скриншот)

"Это не была моя такая идея. Я поехала на "Новую волну", и поддержали меня люди, которые стали потом моими менеджерами. Это была больше их инициатива... Песня писалась просто на коленках. Я всегда была против такого подхода", - призналась Кароль.

"Я не считаю эту песню, хотя она любима многими, какой-то особенной. Даже не исполняю ее на концертах", - добавила она.

Более того, после Евровидения певица несла определенный груз, который ей "набил оскомину".

"Было принято решение, что я должна подписать контракт. И мне пришлось подписать контракт... Потом взялся огромный кредит, огромный, который я отдавала минимум шесть или семь лет. На мое имя, чтобы поехать на Евровидение, взяли кредит. Чтобы команда поехала и так далее. И это для меня было много лет бременем", - пояснила звезда.

Как Кароль выступала на Евровидении

Зажигательный хит "Show Me Your Love", с которым Тина представляла Украину на песенном конкурсе, принес ей седьмое место.

Напомним, ранее Кароль ответила певице СолоХа, которая устроила скандал из-за Нацотбора.

Кроме этого, недавно Кароль отреагировала на любовь Enleo к русской музыке.

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