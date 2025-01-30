"Не давала советов". Финалистка Нацотбора откровенно прокомментировала работу с Кароль

Тина Кароль в этом году стала музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение", и одна из финалисток откровенно высказалась о работе с певицей.

Что сказала артистка

В частности, Наталья Шевченко (настоящее имя певицы) отметила, что Тина не давала ей рекомендаций касательно изменений в конкурсной песне.

"Мне Тина не давала советов по поводу изменений. Ей понравилась моя композиция и у нее не было никаких правок. Но я самостоятельно меняла композицию, я переслушивала и переписывала вокал, потому что предыдущая запись была с прошлогодним вокалом, я давно записывала эту песню и мне захотелось звучать по-новому, именно так, как я это чувствую сейчас", - сказала она.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Что касается трека, о котором идет речь, то бороться за возможность представлять Украину на "Евровидении-2025" Абие будет с композицией "Дім". Она рассказывала о том, что в этой песне - ее личная история, которая одновременно касается многих людей.

Музыкальная работа посвящена женщине - женщине как дому, первому дому для новой жизни в том смысле, что дом - это и есть женщина.

"Почему женщина и почему я хочу об этом говорить? Потому что меня восхищает сила женщин и поэтому один из моих месседжей: сила не имеет гендера. Я часто встречаю женщин, которые продолжают борьбу, на плечи которых во время полномасштабного вторжения легло очень много, и они фактически заменяют дома и маму, и папу. И становятся всем для своих детей", - объясняла Шевченко.

"Они рожают, они дают новые жизни, дают образование. И полностью организовывают весь быт самостоятельно. Поэтому я бы хотела поддержать всех женщин. А еще один из месседжей это то, что я против насилия. Меня возмущает насилие, по статистике 70% женщин, это еще по необновленным данным, пострадали от насилия в Украине. Это очень печальная статистика", - также добавила она.

Абие (фото: instagram.com/abiye.official)

Напомним, Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже вскоре - 8 февраля. Конкурсанты выступят на сцене, и после этого будет проведено голосование, которое позволит узнать, кто же поедет представлять Украину на музыкальное мероприятие в Швейцарии.

К слову, послушайте все песни финалистов, а также узнайте имена ведущих Нацотбора.