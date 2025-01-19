Звезда Нацотбора призналась, что ей написала Тина Кароль в частной переписке: "Она умеет"

Певица FIЇNKA, которая стала 10-й финалисткой Нацотбора на Евровидение, рассказала о своей песне "Культура". Кроме этого, Ирина Вихованець (настоящее имя артистки) высказалась о Тине Кароль - музыкальном продюсере конкурса, который определяет, кто представит нашу страну на Евровидении.

Что Кароль написала участнице Нацотбора

Известно, что Тина поддержала FIЇNKA, когда ее начали обвинять в так называемом плагиате. Кароль вмешалась в ситуацию и отметила, что о копировании речь не идет. Она также намекала, что знает, кто причастен к "кампании" против Ирины.

Сама FIЇNKA не знает о ком говорила Кароль. Но она очень благодарна музыкальному продюсеру, потому что та "расставила все по местам".

Также певица призналась, что получала от Тины личное сообщение. Кароль писала ей, чтобы вдохновить и дать совет.

"Написала имейл, где сказала, что верит в меня и сказала: "Давай, постарайся пройти, у тебя очень хорошая песня, очень хорошие шансы, я в тебя верю, подключай Гуцульщину", - рассказала FIЇNKA.

"Я думаю, что она, видимо, коммуницировала со всеми участниками, писала такие письма. Но я не знаю, не буду утверждать. Мне было очень приятно, она умеет так красиво написать, сформулировать, вдохновить", - добавила она.

FIЇNKA высказалась о Тине Кароль (фото предоставлено певицей)

С какой песней будет выступать на Нацотборе FIЇNKA

Конкурсный трек артистки получил название "Культура". И, как отметила певица, она заложила в текст песни важные смыслы. Все началось с того, что она случайно узнала о производстве под названием "Гуцульщина", которое появилось во времена польской оккупации Запада Украины.

"Когда хотели, чтобы ничего не производилось, не создавалось нашего украинского. А гуцулы объединились под лозунгом "Свій до свого по своє", чтобы делать эти все изделия и сохранить свою культуру. Я когда это впервые прочитала, то мурашки по коже побежали. И решила, что надо об этом петь, что это знак", - вспомнила FIЇNKA.

"Это же то, что у нас сейчас происходит - нашу идентичность хотят стереть. А у людей еще есть какие-то мысли о том, что нам нужно подстроиться под кого-то. Но нам очень важно держаться за свое. И я очень-очень хочу об этом напомнить, спеть. И чем больше людей эту песню услышит, тем больше вспомнит о сверхважном, о культуре", - подчеркнула она.