Финалист Нацотбора Влад Шериф: Почему инженер должен воевать, а певцы могут выезжать и получают брони?

Участник Нацотбора Влад Шериф, который будет выступать в финале под номером 1, дважды участвовал в "Голосу країни" и был бэк-вокалистом Jerry Heil и alyona alyona, когда они в прошлом году соревновались за возможность выступить на Евровидении. Сейчас же он хочет представить нашу страну на песенном конкурсе и подготовил песню с особыми смыслами.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Шериф рассказал, почему он решил участвовать в Нацотборе, как ему Тина Кароль в роли музыкального продюсера и что думает о своем тренере на "Голосі" Артеме Пивоварове.

– Расскажите о своей конкурсной песне, о чем она?

– Я написал ее в то время, когда стоял на распутье, часто у меня бывают такие моменты, когда я не знаю куда идти, что именно делать. Примерял на себя много разных образов, чтобы понравиться людям. Моя песня об ощущениях, когда ты не понимаешь, как двигаться дальше. Я ее написал, потому что понял, что время очень быстро идет и хочется, чтобы Вселенная или Бог дал какой-то знак, куда двигаться дальше, чтобы не терять зря время. Моя песня о человеке, который хочет сразу делать уверенные шаги к тому, чтобы стать счастливым.

– Эта песня была создана случайно или вы ее писали именно под Нацотбор?

– Нет, я вообще не планировал идти на Нацотбор. Я написал ее для себя. Сначала она появилась как стихотворение, потом я положил его на мелодию, которую придумал. И это мне очень понравилось. И поэтому решил показать эту песню всему миру и перевел ее на английский, чтобы она была не настолько откровенной, потому что она получилась очень личной, особенной для меня.

– Вы сказали, что не планировали идти на Нацотбор. Что изменило ваше решение?

– Я сидел дома вместе с певицей Anka, которая была в прошлом году на Нацотборе. Это моя классная подруга, я ее очень обожаю. И я с ней поделился английской версией трека, показал демку. Тогда мы пили чай, она послушала и говорит: "Влад, обалдеть, я чуть не подавилась". Сказала, что это формат Евровидения, и что сейчас идет сбор заявок на Нацотбор. Я колебался, но она, можно сказать, заставила меня подать заявку. Это очень случайно произошло.

– Если вы победите в Нацотборе, с каким месседжем вы планируете выступать на мировой сцене?

– Мы сейчас проживаем такой период, когда все понимаем, как важно не терять время зря. Поэтому мой главный месседж - это то, что просто люди во всем мире, возможно, не так ценят то время, которое нам дается. А мы, украинцы, живем в такое время, когда понимаем, что завтра, в принципе, может не наступить. Это печально.

Мы не можем планировать далекое будущее. Из-за этого мы можем не дойти до своей цели. Нам надо действовать сейчас. И мой месседж о том, что нужно воплощать мечты в жизнь, что мечтать всегда актуально, как бы сложно ни было.

– На днях, когда вы и другие участники выбирали себе номера, под которыми будете выступать, Тина Кароль очень высоко оценила ваш вокал и сказала очень интересную фразу, что кто-то за рубежом, именно из исполнителей, должен задуматься о пенсии. На кого она намекала?

– Надеюсь, не на Олега Винника. Возможно, это кто-то из западных исполнителей. Я не знаю, о ком она говорила, но это комплимент очень был мне приятен.

– Почему надеетесь, что не Винник - не хотите сравнения с ним? Что вообще о нем думаете?

– Да, не хочу. Я просто видел в интернете, что пишут, что это Олег Винник. Я на самом деле о нем ничего не думаю. Не слушаю его песни и вообще не интересуюсь. Я вообще очень редко слушаю что-то и не смотрю клипы, потому что люблю именно создавать. Я и режиссер, и сейчас как певец очень хочу, чтобы и музыка, и видео, которые я создаю, шли от меня и не были навязанными какими-то идеями.

Финалист Нацотбора признался, почему хочет победить (фото предоставлено певцом)

– В прошлом году вы были бэк-вокалистом Jerry Heil и alyona alyona на Нацотборе. Что вам дал этот опыт?

– Классных знакомых. А еще я классно проводил время, потому что когда мы готовились к их выступлению, мы много репетировали и был особый вайб, было очень легко, классно... Они как бы дали мне настрой на то, что не нужно нервничать. Важно, чтобы все было заранее прописано, стратегия какая-то была. Работа с ними была легкой, потому что каждый знал, как действовать. И сейчас я на Нацотборе, и тоже четко знаю, какие движения мне делать, что меня ждет завтра, как подготовиться и так далее.

– Вы не боитесь, что вас могут упрекать из-за этого, ведь вы уже, можно так сказать, "на опыте" заходите в этот Нацотбор?

– Нет, это же совсем другое, совсем разные вещи. Быть на бэк-вокале и быть самому на сцене - вещи, которые абсолютно невозможно сравнивать. Когда ты выходишь как бэк-вокалист, тебе не надо смотреть в камеру, тебе нужно просто сделать свою работу, сделать все четко и уйти. А как артист я должен следить за многими вещами. Весь номер двигаться, смотреть, передавать эмоции, чувства песни.

– В прошлом году вы могли заметить, как работал с участниками Нацотбора Дмитрий Шуров и как сейчас в роли музыкального продюсера работает Тина Кароль. Вы заметили какую-то разницу в их подходах к работе?

– Тогда я не очень как-то углублялся во все это, но сейчас мне очень импонирует то, как работает Тина. Она очень искренняя, действительно дает классные рекомендации, очень отдается этому отбору, заметно, что для нее это действительно важно. Это ее первая продюсерская деятельность в Нацотборе, и я думаю, что она хочет поставить собственную планку. Видно, что человек очень старается.

– Помогала ли она вам готовить конкурсную песню, что-то менять?

– Да, мы вносили некоторые правки. Я полностью согласен с Тиной, потому что песня зазвучала намного лучше. Потому что я еще раз подчеркиваю, что песня не была конкурсной с самого начала, а была личной. А мы сейчас ее сделали более понятной для людей.

– А как вы вообще реагируете на критику, если она от фанов и пользователей?

– Если бы песня была на украинском и если бы я ее обнародовал в том варианте, который у меня до сих пор в черновиках, то меня бы это цепляло. Но я принял решение перевести на английский, она стала не такой понятной, то меня в принципе не цепляет то, что сейчас пишут. Да, есть конструктивная критика какая-то, я уважаю, когда люди так пишут. Но есть хейт, который просто человек написал и забыл. А потом я захожу на другое видео, например, даже на песню другого финалиста, а там этот же человек тоже что-то написал плохое. То есть люди просто выливают негатив, чтобы что-то сказать.

– Поговорим о шоу "Голос країни". Расскажите, почему вы пошли именно к Артему Пивоварову?

– Вообще я хотел к Дорофеевой, я потом Артему об этом говорил. Его это даже немного расстроило, потому что он думал, что я с самого начала хотел пойти к нему, хотя это не так. Но когда я стоял на сцене, послушал слова Артема и увидел его глаза, его искреннюю речь, то понял, что это очень сильный человек за вайбом, с которого я могу брать пример, который может мне помочь с песнями. Он очень классный человек и я не жалею об этом выборе, до сих пор поддерживаю с ним связь.

Влад Шериф высказался о Тине Кароль (фото предоставлено певцом)

– Кстати, Артема считают очень закрытым певцом, он редко дает интервью. Расскажите, какой он в реальной жизни и вне камер.

– То, что вы видите на сцене, когда он лазит где-то по балконам, прыгает, это не просто элемент шоу. Он просто такой человек - энергичный, мощный. Я не знаю, устает ли он вообще, потому что он всегда заряжен. Поэтому каким вы его видите - он такой в реальной жизни.

– Почему, по вашему мнению, он так неохотно общается со СМИ, дает очень мало интервью и комментариев?

– Мне кажется, что это о расставленных приоритетах. Он суперизвестная звезда в Украине, для меня он в большом топе среди украинских артистов. И я думаю, что он не хочет распыляться на интервью, а творить музыку, заниматься своими делами, потому что у него дедлайны бешеные, времени немного.

– Некоторые участники прошлых "Голосов" говорят, что им не всегда было достаточно внимания тренеров. Например, одна из певиц говорила, что ей было очень мало Потапа. А вам хватало внимания и советов Пивоварова?

– Это не о нем. Он даже был у меня дома, приходил в гости. Очень классный человек, очень интересный. Он готов отдавать много сил и энергии, если видит, что человек готов принимать это. То есть если я, например, обращусь к нему за какой-то помощью, и он увидит, что у меня горят глаза, он 100% не откажет.

– Можете сказать, чему вас научил "Голос країни"? Какой урок или опыт вы считаете самым главным из этого проекта?

– Он дал мне уверенность в себе. Это то, чего мне не хватало в жизни, потому что до этого я уже был на "Голосе", в 8 сезоне. И это был незакрытый гештальт. Поэтому 13 сезон был чрезвычайным. А еще проект научил быть более ответственным, структурированным, проводить репетиции, готовиться ко всему заранее.

– А почему на "Голосе" в 2018 году к вам не развернулись судьи, а в 2023 году вы поразили всех тренеров?

– Вот это как раз о вере в себя. После 8 сезона я прочитал комментарии и понял, что очень много людей меня поддерживает. Это дало мне уверенность. На 13 сезон я шел другим, выдал классный результат, выбрал хорошую песню.



Звезда "Голосу країни" честно сказал, что думает о Пивоварове (фото предоставлено певцом)

– Могли бы вы дать какой-то совет молодым артистам, которые только начинают свою карьеру или думают идти на песенные шоу? Как это - обрести веру в себе?

– Знаю очень много талантливых людей, которые классно поют. Но нужно, чтобы горели глаза. Мой совет такой: не стесняйтесь показывать себя такими, какие вы есть. И не слушайте критику, потому что иногда критикуют не те люди, которые по-настоящему могут заценить ваши треки.

– Верите ли вы в слухи о том, что новым артистом трудно "пробиться", потому что их "тормозят" наши самые популярные артисты?

– Мне кажется, что это неправда. Я сам сейчас из тех артистов, которые только начинают. И мне кажется, что это просто прикрытие для того, чтобы опустить руки. Люди себе такую мысль держат в голове и так объясняют себе все неудачи, якобы для успеха нужны только деньги. Конечно, нужны деньги, это факт, потому что нужно писать песни, делать контент. Но не надо с кем-то спать, покупать чью-то благосклонность. Нужно просто работать. Так же, кстати, как и Пивоваров работал. Потому что он очень много лет пытался пробиться, но он не сложил руки и просто работал, поэтому сейчас мы видим результат.

– А как вы относитесь к лейблам и продюсерству? По вашему мнению, лучше быть самостоятельным артистом, или все же целесообразно присоединяться к каким-то крупным компаниям?

– Просто нужно чувствовать свои собственные возможности. Потому что если ты идешь к лейблу, то с тебя просто спадает много ответственности, у тебя все прописано. Но очень важно, чтобы лейбл или продюсер понимал то, что ты хочешь донести. Потому что если мне бы предложили какой-то крутой лейбл и я бы согласился, а потом понял, что мы пишем несвойственную мне музыку, меня бы это очень разочаровало. Еще нужно найти тех людей, которые почувствуют твою музыку, для того, чтобы ты кайфовал от того, что ты создаешь.

Влад Шериф ответил, как относится к бронированию артистов-мужчин (фото предоставлено певцом)

– Вы сказали, что не слушаете песни, но слушали ли вы песни других участников Нацотбора?

– Да, могу сказать, кто мне больше запомнился. Мне запомнилась песня KRYLATA, еще понравился трек Grisana, которая не прошла, к сожалению. Еще классная песня у Ziferblat, мне нравится их творчество. Я слушал недавно их релиз "Дотепер і Назавжди". Вообще у нас в этом году сильные песни у финалистов.

– Grisana и Teslenko подались на Нацотбор от Сан-Марино. Что вы об этом думаете?

– Думаю, что их можно понять, потому что если ты мечтаешь побывать на Евровидении, то почему нет? Здесь не получилось, можно попробовать от других стран. То есть я не вижу в этом ничего такого. Будет ли им легко? Не будет, конечно. Потому что у нас у всех очень конкурентные песни.

– Если в этом году вы не победите в Нацотборе, вы будете пробоваться еще раз?

– Интересный вопрос, я задумывалась об этом. Если я реально пойму, что песня, которую я подготовлю, будет достойной, то подам заявку. Просто я не пишу песни специально. Они приходят ко мне ночью под особым вайбом, под особым настроением.

– Расскажите о вашей избраннице, как начались ваши отношения?

– Мою девушку зовут Юля, мы почти 10 лет уже вместе, это моя первая серьезная любовь. Нас познакомил блогер, еще в Харькове, мы оттуда. Мы должны были снять контент, а потом начали снимать и поняли, что нам классно вместе. Долго дружили, но потом появилась искра. Мы поняли, что нам классно не просто дружить. Мы никогда не ссоримся, за 10 лет не было скандалов ни разу. Мы будто созданы друг для друга. Я не представляю своей жизни сейчас, если бы не нашел Юлю.

– А что вы думаете о бронировании артистов-мужчин?

– Сложный вопрос. Почему инженер должен воевать, а, например, артисты театра или певцы могут выезжать за границу и получают бронирование? Общество разделилось, и мои мысли сейчас тоже.

– Думали ли вы о том, что можете оказаться на фронте? Боитесь этого?

Думал, но у меня некоторые основания, проблемы со здоровьем. Но если так получится, что же поделаешь? Конечно есть страх. Я не знаю, кто не боится. И мне кажется, что бояться - это норма в этом случае.