Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

Танці з зірками 2019 1 випуск пройшов 25 серпня на 1+1. Ім'я переможців, всі результати шоу - в матеріалі Styler.

Найвищі бали за свій танець отримали Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Вони виконали танець румба під пісню The Hardkiss "Коханці". Виступ гімнастки і її партнера судді оцінили в 29 балів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Друге місце посіла пара телеведучої Людмили Барбір і чемпіона з бальних танців Дмитра Жука. Вони станцювали контемпорарі під пісню The Weekend "Call out my name" на 27 балів.

Людмила Барбір і Дмитро Жук

Третіми виявилися співачка MARUV і танцюрист Євген (JAY) Дмитренко, які виконали танець вог під пісню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar". Вони отримали 25 балів.

MARUV і JAY

Найнижчий бал від Влада Ями, Катерини Кухар і Франциско Гомеса - 15 - отримали актор театру і кіно Михайло Кукуюк і хореограф Ліза Дружиніна, які виконали танець квікстеп.

Всі результати 1 випуску шоу Танці з зірками:

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 29 Людмила Барбір і Дмитро Жук - 27 MARUV і Євген Дмитренко - 25 Ксенія Мішина та Євген Кот - 24 Олена Кравець і Макс Леонов - 24 Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - 22 Даніель Салі і Юлія Сахневич - 21 TAYANNA та Ігор Кузьменко - 21 Олексій Яровенко та Олена Шоптенко - 21 Серьога і Аделіна Делі - 19 Дзідзьо і Яна Цибульська - 18 Надія Матвєєва і Валерій Шохін - 17 Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 17 Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна - 15

Зазначимо, що за правилами шоу, в першому випуску немає переможців і переможених - ніхто з учасників не покидає проект. Але вже у другому випуску Танців з зірками глядачі і судді виберуть пару, яка залишить паркет.

