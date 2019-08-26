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Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

STYLERТелешоу    26.08.2019 - 01:00
Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)
Танці з зірками 2019 (скріншот)

Всі результати 1 випуску шоу Танці з зірками 2019 - в матеріалі Styler

Танці з зірками 2019 1 випуск пройшов 25 серпня на 1+1. Ім'я переможців, всі результати шоу - в матеріалі Styler.

Найвищі бали за свій танець отримали Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Вони виконали танець румба під пісню The Hardkiss "Коханці". Виступ гімнастки і її партнера судді оцінили в 29 балів.

Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Друге місце посіла пара телеведучої Людмили Барбір і чемпіона з бальних танців Дмитра Жука. Вони станцювали контемпорарі під пісню The Weekend "Call out my name" на 27 балів.

Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

Людмила Барбір і Дмитро Жук

Третіми виявилися співачка MARUV і танцюрист Євген (JAY) Дмитренко, які виконали танець вог під пісню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar". Вони отримали 25 балів.

Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

MARUV і JAY

Найнижчий бал від Влада Ями, Катерини Кухар і Франциско Гомеса - 15 - отримали актор театру і кіно Михайло Кукуюк і хореограф Ліза Дружиніна, які виконали танець квікстеп.

Всі результати 1 випуску шоу Танці з зірками:

  1. Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 29
  2. Людмила Барбір і Дмитро Жук - 27
  3. MARUV і Євген Дмитренко - 25
  4. Ксенія Мішина та Євген Кот - 24
  5. Олена Кравець і Макс Леонов - 24
  6. Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - 22
  7. Даніель Салі і Юлія Сахневич - 21
  8. TAYANNA та Ігор Кузьменко - 21
  9. Олексій Яровенко та Олена Шоптенко - 21
  10. Серьога і Аделіна Делі - 19
  11. Дзідзьо і Яна Цибульська - 18
  12. Надія Матвєєва і Валерій Шохін - 17
  13. Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 17
  14. Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна - 15

Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

Результати першого ефіру шоу Танці з зірками 2019

Зазначимо, що за правилами шоу, в першому випуску немає переможців і переможених - ніхто з учасників не покидає проект. Але вже у другому випуску Танців з зірками глядачі і судді виберуть пару, яка залишить паркет.

Кращі номери у першому випуску шоу Танці з зірками 2019

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Анна Різатдінова і Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Людмила Барбір і Дмитро Жук

Людмила Барбір і Дмитро Жук / Контемпорарі / Танці з зірками 2019

MARUV і JAY

MARUV і JAY / Вог / Танці з зірками 2019

Мішина Ксенія і Женя Кот

Мішина Ксенія і Женя Кот / Фокстрот / Танці з зірками 2019

Раніше ми писали про те, що учасниця шоу Танці з зірками 2019 Олена Кравець зробила цікаву заяву про доньку.

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