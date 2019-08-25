Пластика - вогонь: Остапчук "порвав" глядачів Танців з зірками (відео)

Володимир Остапчук приголомшливо виступив на шоу Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019 стартували на каналі 1+1 в неділю, 25 серпня. У шоу беруть участь 14 зіркових пар.
Одними з перших на паркет вийшли український шоумен Володимир Остапчук і дворазова чемпіонка України з фанку Ілона Гвоздьова – переможниця минулорічного проекту Танці з зірками 2018 в парі з Ігорем Ласточкіним. В 1 випуск шоу Володимир та Ілона виконали танець ча-ча-ча під пісню Mark Ronson ft. Bruno Mars "Uptown Funk".
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Ча-ча-ча / Танці з зірками 2019
Перед тим, як вийти на паркет, Володимир Остапчук зізнався, що хоче перемогти в Танцях із зірками, щоб ним пишалися діти. Ілона Гвоздьова пожартувала, що за час участі в проекті, вона "Юрія Ткача довела до премії Viva, Ігоря Ласточкіна довела до перемоги, а Вову Остапчука доведе до сказу... і до перемоги".
Користувачам мережі дуже сподобався танець Остапчука та його партнерки.
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Судді сказали, що це був "найсильніше початок за три сезони" і поставили Остапчуку та Цвяховий високі оцінки.
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