Готова боротися до кінця: TAYANNA на Танцях з зірками порушила традицію шоу (відео)

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA та Ігор Кузьменко на Танцях з зірками 2019 виконали страсну румбу

На шоу Танці з зірками 2019 1 випуск відома співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) в парі з переможцем 1 сезону оновленого поекта Ігорем Кузьменком виконали страсну румбу. Артистка під час номера не тільки парила над танцполом, але і співала власну композицію "Шкода". Після виступу зал гримів оваціями і вигуками "Браво!"

Судді також по достоїнству оцінили танець і дали парі 21 бал.

"Він пережив Наталю Могилевську, так і не станцював зі Славою Камінською, і нарешті доля усміхнулася йому, пославши підростаючу Софію Ротару - співачку TAYANNA. Вона дуже добре підготувалася до нашого шоу, і вперше в історії Танців з зірками не тільки танцюватиме, але і співатиме одночасно", - представив пару ведучий Юрій Горбунов.

34-річна TAYANNA заявила, що "мрія попелюшки здійснилася", і вона готова боротися до кінця.

Танці з зірками 2019 - TAYANNA та Ігор Кузьменко (Фото: скріншот)

Артистка нагадала про початок своєї зоряної кар'єри та розповіла про роль чоловіків у своєму житті, через яких вона "стала такою, якою є".

"Мій зірковий час почався зі знайомства з Дмитром Клімашенком. Це була доленосна зустріч. Я вважала, що я не вмію співати, не вмію танцювати і взагалі ні на що не здатна, бо так мені говорив він. Коли я від нього пішла, мені потрібно було виплатити йому 50 тисяч доларів. Доводилося давати більше 10 уроків вокалу на день", - розповіла TAYANNA.

Також вона поділилася історією про своє заміжжя з музикантом Єгором Глібом, якому зараз приписують роман зі скандальною артисткою Ані Лорак. Шлюб Решетняк і Гліба не тривав довго - чоловік бив її та зраджував.

"Переломний момент. Я зустрілася з чоловіком, який став батьком моєї дитини. Він міг просто підняти на мене руку. Було важко", - не стримала сліз TAYANNA.

Співачка висловила надію, що на Танцях з зірками зможе відкритися, і її партнер Ігор Кузьменко їй у цьому допоможе.

"TAYANNA фантастична жінка. У неї немає кнопки "стоп". Вона мене дуже надихає", - розповів переможець Танців 2017 року, випускник школи Могилевської.

"Я знаю, що таке розчарування. Коли я прийшла на кастинг Голос країни в перший раз до мене ніхто не повернувся. Але оскільки я наполеглива людина, я пішла вдруге. Я дійшла до фіналу і отримала друге місце. Це було доказом того, що ніколи не потрібно здаватися", - наголосила співачка.

Пара на танцполі продемонструвала своєю румбою, що таке пристрасть і буря почуттів. Танець TAYANNA і Кузьменка дійсно показав, що все можна пережити і стати сильнішим.

Танці з зірками 2019 - TAYANNA та Ігор Кузьменко (Фото: скріншот)

Після номера судді дали оцінку виступу та зазначили, що TAYANNA не варто боятися себе розкривати більше, і повністю віддатися чудовому танцюристу Кузьменку.

За словами прими-балерини Катерини Кухар, співачці допомагає її самотність, і побажала з нею під руку йти далі до пів-фіналу.

Влад Яма звернув увагу TAYANNA на деякі хореографічні недоліки в танці і рекомендував більше уваги приділяти ногам і стопам.

Всесвітньо відомий хореограф Франсиско Гомес зазначив, що у артистки чудовий голос, і в танці вона має більше відчувати партнера.

Всі судді дали парі по 7 балів.

На балконі TAYANNA і Кузьменка чекав шоумен і ведучий Ігор Ласточкін, який висловив свій захват від чуттєвої румби у виконанні конкурсантів і побажав їм успіху.

Танці з зірками 2019 - TAYANNA та Ігор Кузьменко виконали румбу на пісню "Шкода" (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Раніше ми писали про те, що співачка TAYANNA привела фанів у справжній захват, показавши відео запальних танців, які розучила професійної танцювальної студії.