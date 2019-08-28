Кубок Дмитра Комарова: на Танцях з зірками назріває перший скандал

Надія Матвєєва образилася на Влада Яму (колаж РБК-Україна)

Учасниця Танців з зірками 2019 Надія Матвєєва образилася на Влада Яму через пост в Instagram

На шоу Танці з зірками 2019 розгорається перший скандал. Причиною став пост судді шоу Влада Ями, у якому він запропонував обрати серед учасників 1 випуску 3 сезону проекту на 1+1 зіркового учасника, який має отримати "Кубок Дмитра Комарова" через найгірший виступ.

У своєму пості в Instagram Влад Яма опублікував фото трьох учасників, які під час першого прямого ефіру Танців з зірками набрали найменшу кількість балів. Серед них співак Дзідзьо, актор Михайло Кукуюк та ведуча Надія Матвєєва.

"Отже, як і обіцяв, опитування - перед вами (Влад Яма пообіцяв опублікувати опитування під час прямого ефіру на 1+1 - ред.). Хто з шановних зірок, на вашу думку, за результатами першого тижня (!) має отримати "Кубок Дмитра Комарова"?.. Відповіді (цифру) пишіть в коментарях", - написав професійний танцівник.

Учасники Танців з зірками-претенденти на "Кубок Дмитра Комарова" за версією Влада Ями (instagram.com/vladyama_official)

На цю публікацію однією з перших відреагувала Матвєєва.

"Шановний суддя Танців з зірками Влад Яма спочатку поставив нашій парі найнижчу оцінку (і я зауважила в прямому ефірі, що це вважаю справедливим, бо недосконало станцювала). Потім у себе на сторінці Влад влаштував "жартівливе" опитування стосовно здібностей деяких учасників. І цього я, як не дивно, не зрозуміла!" - написала Матвєєва у Instagram.

Надія Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Також телеведуча звернулася до своїх підписників.

"Як вважаєте, Влад Яма таким чином намагається мотивувати мене до кращих танців, чи воліє швидше позбавити Танці з зірками такої незграби (на його думку) як я? Або ваш варіант", - відзначила учасниця шоу.

Користувачі в соціальних мережах у переважній більшості вважають, що Яма "перегнув палицю" своїм опитуванням.

Надія, Ви дуже добра та світла людина. А то, що він пише, що не робить йому честі. Ми за Вас вболіваємо.

Влад Яма вважає себе "великим суддею". Згадайте, як він ображав Лесю, це як мінімум неетично робити, те що він робить, не по чоловічому, а де повага? Можна вказати на помилку і недоліки з толерантністю, а не єхидством. А Ви, Надя, велика молодець, пишаюся Вами. І ще. Собаки гавкають, а караван іде.

Гумор ми розуміємо, і посміятися любимо, але, можливо, опитування не зайшло, бо зірки тільки починають танцювати? Вони дуже стараються, не у кожного виходить... Владе, ми вас дуже любимо. Краще підтримайте їх, будьте добріші. Як колись. А посміятися ми зможемо з ваших завжди влучних жартів і гостреньких коментарів Катерини.

Скриншот коментарів

Моя сповідь: Різатдінова присвятила виступ на Танцях із зірками особливій темі

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Нагадаємо, що одна з фавориток проекту Олена Кравець на Танці з зірками 2019 зробила відверту заяву під час прямого ефіру.