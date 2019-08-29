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Олег Винник візьме участь у Танцях з зірками 2019

STYLERТелешоу    29.08.2019 - 14:32
Олег Винник візьме участь у Танцях з зірками 2019
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

1 вересня Олег Винник прийде на другий ефір шоу Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 змінять ведучого. У 2 випуску шоу, який пройде 1 вересня на 1+1, Олег Винник стане ведучим балкону замість Ігоря Ласточкіна.

Популярний співак буде зустрічати учасників Танців з зірками після виступів, підтримувати їх та дізнаватиметься реакцію пар на оцінки від суддів проекту Франсіско Гомеса, Катерини Кухар та Влада Ями.

Олег Винник візьме участь у Танцях з зірками 2019

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник вже встиг поділитися своїми емоціями та розповів про свої враження.

"Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально", - сказав артист.

Готові до вибухової новини? У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками

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Олег Винник стане ведучим шоу Танці з зірками 2019

Головним сюрпризом для прихильниць Олега Винника стане його виступ. Артист заспіває зворушливу пісню "Роксолана". А от чи продемонструє він танцювальні "па" - залишається інтригою.

Нагадаємо, що одна з фавориток Танців з зірками 2019 Олена Кравець зробила відверту заяву під час прямого ефіру.

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Новини України Танцы со звездамиТанці з зіркамиОлег Винник
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