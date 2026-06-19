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Трамп был уверен, что Украина проиграет войну, - Макрон

08:07 19.06.2026 Пт
2 мин
Что сказал Макрон о позиции Трампа по войне в Украине?
aimg Эдуард Ткач
Трамп был уверен, что Украина проиграет войну, - Макрон Фото: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп придя к власти думал, что Украина проиграет в начатой России войне. Однако со временем он увидел, что все эти высказывания в его окружении оказались неправдой.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для France TV.

По его словам, Трамп придя во власть считал, что Украина проиграет в этой войне, и именно из-за этого он настаивал как можно скорее добиться заключения мира.

"Вспомните, январь-февраль 2025 года... Он думал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем... саммит между Трампом и Путиным (речь про Анкоридж - ред.) породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила", - сказал Макрон.

Он добавил, что после этого в самый разгар августа "мы отправились с делегацией" в Вашингтон, где сказали, что это невозможно. По итогу событий Трамп увидел, что заявления о поражении Украины были ложью.

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"С тех пор был пройден огромный путь. И этот путь - прежде всего победа украинцев, их способности и их убедительность. Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили - что (украинцы - ред.) рухнут, что не переживут зиму - оказалось неправдой. Он увидел, что перед ним находятся мужественные, изобретательные люди, которых он уважает", - резюмировал французский лидер.

Усиление Украины

Напомним, что на этой неделе во Франции прошел саммит G7. По его итогам страны блока и США договорились выдать лицензии, которые позволяет производить в Украине ПВО и дальнобойное оружие.

В СМИ также мы информация, что президент Дональд Трамп обратиться к военным компаниям в США, чтобы они выдали соответствующие лицензии.

Кроме того, мы писали, что после саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор вместе с Трампом и Макроном. Украинский лидер подчеркнул, что это был разговор, который может многое изменить.

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