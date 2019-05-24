ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Весілля по зальоту? Каменських запідозрили у вагітності

STYLERПерсони    24.05.2019 - 08:44
Весілля по зальоту? Каменських запідозрили у вагітності
Весілля Насті Каменських і Потапа (колаж: РБК-Україна)

Каменських вийшла заміж за Потапа через вагітність

Весілля Потапа і Насті Каменських, яке називають головною подією цього року відбулося вчора, 23 травня. Молодята довгий час намагалися приховувати особисте від сторонніх очей, але про весілля вже мовчати не стали.

На церемонію Потап і Настя запросили багато зірок. І під час прямої трансляції Олі Полякової в мережі звернули увагу на фігуру Каменських, яка не виглядала настільки витончено як раніше.

Відео: (instagram.com/time_and_glass____ptp_and_nk)

Користувачі відзначили, що Каменських виглядає не зовсім так, як було в кращі роки. Через це в черговий раз в мережі почали ходити чутки, що артистка перебуває в положенні. Крім того, фани пораділи за свою улюбленицю:

  • Я в шоці, не дарма стільки чуток раніше було.
  • По зальоту?
  • Мрія дитинства. Потап і Настя разом.
  • Такі слова, як у пісні "Обіцяю", може написати лише вагітна жінка. Думаю, я не помилилася.
  • Мені здається чи вона поправилася?

До речі, стало відомо, скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.

Ми також писали про те, як виглядає ресторан, де вся зоряна еліта гуляє весілля.

За чутками, Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.

Перший танець і зіркові гості: подробиці церемонії Насті і Потапа. Відео Весілля Насті і Потапа: Полякова потішила мережу відео з вечірки
Новини України Настя Каменських
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся