Раптово: екс-дружина Потапа прийшла з новим бойфрендом на його весілля

Вчинок Потапа шокував користувачів
У четвер, 23 травня, відбулося весілля Потапа і Насті Каменських. На свято було запрошено багато відомих зірок, які викладали незвичайні і деколи дивні фото зі свята. Проте найбільше вразило користувачів те, що колишня дружина артиста Ірина Горова також була запрошена. Продюсер не відмовилася від пропозиції і прийшла на церемонію зі своїм новим бойфрендом.
На знаменну подію екс-дружина Потапа обрала довгу сукню, яка демонструвала її тату у формі хреста на руці.
Фото: (.instagram.com/gorovaya_irina)
По знімках здається, що всі щасливі, а Горова давно відпустила відносини з Потапом. Однак підписники вважають інакше. Користувачі стверджують, що поява екс-дружини на торжестві принизило її:
До речі, колишню дружину Потапа супроводжував її новий бойфренд. Ним виявився бізнесмен Євген Артюхов, який є не тільки адвокатом з досвідом захисту бізнесу 16 років, але й співвласником юридичної компанії ASA GROUP.
Нагадаємо, що молодята орендували всю територію ресторану, яка посилено охоронялася, а запрошені заїжджали суто за списками.
До речі, екстрасенси вже роблять прогнози щодо їх спільного життя. Таролог також висловилася про те, наскільки вдалою є дата одруження.
Раніше стало відомо, у скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.