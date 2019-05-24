Раптово: екс-дружина Потапа прийшла з новим бойфрендом на його весілля

Колаж РБК-Україна

Вчинок Потапа шокував користувачів

У четвер, 23 травня, відбулося весілля Потапа і Насті Каменських. На свято було запрошено багато відомих зірок, які викладали незвичайні і деколи дивні фото зі свята. Проте найбільше вразило користувачів те, що колишня дружина артиста Ірина Горова також була запрошена. Продюсер не відмовилася від пропозиції і прийшла на церемонію зі своїм новим бойфрендом.

На знаменну подію екс-дружина Потапа обрала довгу сукню, яка демонструвала її тату у формі хреста на руці.

Фото: (.instagram.com/gorovaya_irina)

По знімках здається, що всі щасливі, а Горова давно відпустила відносини з Потапом. Однак підписники вважають інакше. Користувачі стверджують, що поява екс-дружини на торжестві принизило її:

Іра, тримайтеся.

Вам, головне, пережити цей день.

Сподіваюся, у Вас все буде добре.

Це ж принизливо...

Не розумію. навіщо Потап так зробив.

До речі, колишню дружину Потапа супроводжував її новий бойфренд. Ним виявився бізнесмен Євген Артюхов, який є не тільки адвокатом з досвідом захисту бізнесу 16 років, але й співвласником юридичної компанії ASA GROUP.

Нагадаємо, що молодята орендували всю територію ресторану, яка посилено охоронялася, а запрошені заїжджали суто за списками.

До речі, екстрасенси вже роблять прогнози щодо їх спільного життя. Таролог також висловилася про те, наскільки вдалою є дата одруження.

Раніше стало відомо, у скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.