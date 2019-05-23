Весілля Насті і Потапа: Полякова потішила мережу відео з вечірки

Весілля Насті Каменських і Потапа відвідали головні селебретіс України
Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося сьогодні, 23 травня. Святкову церемонію провели у дворі розкішного італійського ресторану Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70. Пізніше гості разом з молодятами стали відзначати створення нової сім'ї.
Зіркова гостя Оля Полякова, як і обіцяла, зняла стрім з веселощів, яким і поділилася на своїй YouTube-сторінці.
Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)
Вона показала лаштунки церемонії, зафіксувала зіркових гостей весільного торжества.
Полякова поспілкувалася і пообіймалася зі своєю "конкуренткою" Тіною Кароль, яка побажала молодятам щастя.
Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: YouTube/Оля Полякова)
Користувачі мережі подякували Поляковій за приголомшливий стрім, який вона зняла в притаманному їй гумористичному стилі.
Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін коментарів: YouTube/Оля Полякова)
До речі, стало відомо, у скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.
Ми також писали про те, як виглядає ресторан, де вся зоряна еліта гуляє весілля.
За чутками, Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.