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Весілля Насті і Потапа: Полякова потішила мережу відео з вечірки

STYLERПерсони    23.05.2019 - 20:21
Весілля Насті і Потапа: Полякова потішила мережу відео з вечірки
Весілля Насті Каменських і Потапа (колаж: РБК-Україна)

Весілля Насті Каменських і Потапа відвідали головні селебретіс України

Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося сьогодні, 23 травня. Святкову церемонію провели у дворі розкішного італійського ресторану Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70. Пізніше гості разом з молодятами стали відзначати створення нової сім'ї.

Зіркова гостя Оля Полякова, як і обіцяла, зняла стрім з веселощів, яким і поділилася на своїй YouTube-сторінці.

Весілля Насті і Потапа: Полякова потішила мережу відео з вечірки

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Вона показала лаштунки церемонії, зафіксувала зіркових гостей весільного торжества.

Полякова поспілкувалася і пообіймалася зі своєю "конкуренткою" Тіною Кароль, яка побажала молодятам щастя.

Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: YouTube/Оля Полякова)

Користувачі мережі подякували Поляковій за приголомшливий стрім, який вона зняла в притаманному їй гумористичному стилі.

  • Оля, ти шикарна!
  • Покажіть молодят!
  • А Віктор Павлік де?
  • Які всі фальшиві - просто краса...

Весілля Насті і Потапа: Полякова потішила мережу відео з вечірки

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін коментарів: YouTube/Оля Полякова)

  • Давайте вип'ємо.
  • Тіну, показали тепер Винника.
  • Оля - королева!
  • Вип'ємо за молодих. Гірко!

До речі, стало відомо, у скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.

Ми також писали про те, як виглядає ресторан, де вся зоряна еліта гуляє весілля.

За чутками, Каменських і Потап після церемонії одруження збираються вирушити у весільну подорож.

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