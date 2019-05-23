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Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа

STYLERПерсони    23.05.2019 - 18:31
Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа
Весілля Насті Каменських і Потапа (колаж: РБК-Україна)

Весілля Насті Каменських і Потапа називають головною подією цього року

Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося сьогодні, 23 травня. Святкувати одруження зірки будуть в розкішному італійському ресторані Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70.

Хоча молодята й вирішили приховати своє одруження від сторонніх очей, зіркові гості вже діляться в соцмережах першими знімками з церемонії.

Так, Володимир Дантес виклав короткі відео в Instagram-сторіс, на яких можна в деталях розглянути, як молодят та їх вбрання, так і гостей весілля.

Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Настя і Потап провели церемонію одруження на відкритому повітрі на подвір'ї ресторану.

Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Після офіційної частини церемонії гості вітали молодят з цією прекрасною подією.

Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Також в мережі з'явилося і відео, на якому Олексій готується зустріти наречену біля вівтаря, а після оголошення їх подружньою парою, наречений і наречена цілуються, а гості вітають нову сім'ю.

Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com/time_and_glass)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від STARBOM (@starbom_com)

Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com/stories/vladimirdantes)

А гості весілля діляться першими спільними знімками зі щасливими молодятами.

Весілля року: перші фото і відео з церемонії Насті Каменських і Потапа

Весілля Насті Каменських і Потапа (фото: .instagram.com/gorbunovyuriy/)

До речі, екстрасенс розповіла, скільки триватиме шлюб Потапа і Насті Каменських. Таролог також висловилася про те, наскільки вдалою є дата одруження.

Раніше ми писали про те, як виглядає ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті Каменських.

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