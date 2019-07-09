ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться літнє тепло

STYLERЖиття    09.07.2019 - 13:00
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться літнє тепло
Синоптики дали "теплий" прогноз погоди в Україні (фото: РБК-Україна)

Синоптики розповіли українцям, коли знову буде тепло

Погода в Україні і Києві в прогнозі від синоптиків обіцяє тепло вже у другій половині липня 2019. За словами метеорологів, до 14 липня кардинального потепління жителям нашої країни чекати не варто.

З 15 по 21 липня температура повітря буде коливатися від 23 до 26 градусів тепла вдень, і від 17 до 19 вночі. При цьому, столицю будуть час від часу накривати грозові дощі. Ясно лише 18 і 21 липня.

В таких же рамках температура триматиметься і на півдні України. Правда, жителям курортних міст синоптики прогнозують лише невеликі дощі в першій половині наступного тижня.

На заході країни з 15 по 24 липня особливого потепління не передбачається. До +25 і грози також обіцяють синоптики жителям східних і північних регіонів.

Справжнє літнє тепло прийде вже з 22 липня. У Києві температура підніметься до +33. Час від часу, кажуть фахівці, столицю будуть накривати невеликі дощі, але похолодання вони за собою не принесуть. На півночі з 22 по 31 липня температура буде в межах +27... +32. Така ж ситуація на сході. А ось на заході буде тепліше - до 34 градусів тепла. Правда, там дощі будуть більш інтенсивними. Комфортна погода буде на півдні - до +31 градуса.

Однак, прогнозують синоптики, початок серпня принесе з собою невелике похолодання і дощі на всю територію України. Літнє тепло буде безперервно триматися лише на Закарпатті.

Нагадаємо, що погода в Україні у середу, 10 липня, сильно погіршиться. Яким областям не пощастить - читайте на Styler.

Синоптики попереджають про погіршення погоди Аномальна жара і сильні дощі: друга половина літа буде з сильними перепадами
Новини України Погодасиноптик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся