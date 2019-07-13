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Холод і проливні дощі: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

STYLERЖиття    13.07.2019 - 07:43
Холод і проливні дощі: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)
Погода в Україні на вихідних 13 та 14 липня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних буде не надто приємною

Погода в Україні на вихідних, 13 і 14 липня, не дуже буде сприяти виходу на природу і поїздці на пляж. Комфортно буде хіба що жителям Півдня і відпочиваючим на узбережжях морів. А в більшості областей очікується одразу все: і грози, і зливи, і похолодання. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну знову повернеться літня спека.

У суботу, 13 липня, очікується незначне потепління - температура повітря по країні підвищиться на 1-2 градуси. Але в більшості областей очікуються зливи, грози та посилення вітру. Сухо буде тільки на Півдні.

На Заході, в Центрі, Сході і на Півночі повітря вдень прогріється до +20... +24 градусів. В південних областях не спека, але тепло і приємно - від +24 до +26 за Цельсієм.

У Києві в перший вихідний день можлива гроза з опадами у вигляді дощу. Температура повітря становитиме +21... +23 градуси.

Холод і проливні дощі: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

Погода в Україні 13 липня (фото: meteo.gov.ua)

А от у неділю, 14 липня, в Україні знову похолодає. Крім того, на більшій частині територій країни пройдуть дощі. Сухо буде лише на Півдні і Сході.

В ніч з суботи на неділю буде досить холодно - на Півночі +9... +12, у західних, східних і центральних областях - від +11 до +14. Навіть у південних областях для нічного походу на пляж потрібно буде утеплятися - від +14 до +16 градусів.

Найнижча температура вдень на Заході - від +18 до +21 градуса, лише на Закарпатті +21... +23 тепла. На Півночі і в Центрі від +20 до +24 вище нуля, у східних і південних областях вдень від +23 до +26 градусів.

У Києві в неділю сильний дощ. Повітря вдень прогріється до скромних +20... +22 градусів.

Холод і проливні дощі: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

Погода в Україні 14 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

До речі, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, що проїжджав по вулиці.

Нагадаємо, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою у понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

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