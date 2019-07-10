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Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться літня спека

STYLERЖиття    10.07.2019 - 13:21
Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться літня спека
Погода в Україні 11 липня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні продовжує випробовувати нелітніми градусами

Погода в Україні в четвер, 11 липня, принесе нову порцію прохолоди та дощів. Подекуди нічна температура знизиться до +5 градусів. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, яка також розповіла, коли в Україну повернеться літнє тепло.

До слова, синоптики повідомили, коли українцям варто очікувати повернення літньої спеки.

За словами Наталки Діденко, найближчої ночі температура повітря становитиме +8... +14 градусів, а в Карпатах можливе зниження до +5... +7 за Цельсієм.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до скромних +18... +24 тепла, в на Заході подекуди буде від +15 до +17 градусів.

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться літня спека

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko) 

Дощ періодично йтиме майже повсюди, лише в Центрі та на Півдні можливі зовсім незначні опади, які чергуватимуться з сонячними проясненнями.

У Києві в четвер, 11 липня також буде свіжа та волога погода з періодичними дощами. Вночі +10... +12 градусів, вдень термометри показуватимуть від +20 до +22 тепла.

Наталка Діденко прогнозує повернення тепла в Україну в період з 20 по 22 липня. Так, підвищення температури до +26... +29 градусів, а на Півдні до +28... +32 вище нуля можливе на наступних вихідних.

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться літня спека

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko) 

До речі, в мережі показли відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, який проїжджав по вулиці.

Нагадаємо, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою, в понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини позривав дахи з багатьох будинків.

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