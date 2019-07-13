Как в столице Австралии: климатологи рассказали, когда в Киев придет адская жара

Погода в Киеве по прогнозам климатологов (коллаж: РБК-Украина)

Климатические изменения в столице Украины синоптики фиксируют ежегодно

Погода в Киеве существенно изменится в ближайшие десятилетия. И если сейчас жители столицы каждое лето изнемогают от жары в 30-35 градусов, то уже скоро температура в средине лета может достигать 40 и выше по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные Высшей технической школы Цюриха.

Ученые, исследующие влияние такого явления, как глобальное потепление, рассказали, как оно изменит окружающий нас мир к 2050 году.

Согласно данным исследователей, спустя каких-то 30 лет погода в Киеве будет походить на ту, которую сейчас наблюдают жители Канберры, столицы Австралии.

Это означает, что лето будет жарким и сухим, а зимой стоит ждать туманов и заморозков. А температура воздуха летом будет достигать +42 градусов, именно такой рекорд зафиксировали недавно в Канберре.

Среднегодичная температура в столице к 2050 году вырастет на 3 градуса, а летом аж на 6,7 градусов.

Погода в Киеве по прогнозам климатологов (фото: УНИАН)

Аналогичные изменения коснутся и других городов мира. Северный холодный Стокгольм будет схож с нынешним Будапештом, а и без того жаркий Мадрид превратится в Маракеш.

Отметим, что исследователи назвали и "точку невозврата", после которой климатических изменений точно не избежать. Она наступит уже совсем скоро - к 2030-му году.

В целом около 77% городов мира ожидают серьезные климатические изменения к 2050-му году.

В процессе исследования ученые изучали динамику климатических изменений по 19 показателям в 520 городах мира.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину снова вернется теплое лето.

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