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Стихія повернеться з новою силою: синоптики дали прогноз погоди

STYLERЖиття    18.05.2019 - 19:28
Стихія повернеться з новою силою: синоптики дали прогноз погоди
Прогноз погоди на 19 травня – погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні погіршиться в західних регіонах

Прогноз погоди на 19 травня провіщає повернення грози і зливи у західних регіонах. В інших областях нашої країни буде тепла, сонячна погода з невеликою хмарністю. Рівень тепла досягне +23... +29 градусів тепла. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Грозові зливи накриють тільки західну частину України. Дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Вінницькій областях. В інших регіонах переважатиме ясна погода.

Стихія повернеться з новою силою: синоптики дали прогноз погоди

Прогноз погоди на 19 травня – погода в Україні (фото: pixabay.com)

Стовпчики термометрів в середньому будуть триматися на одному рівні - +23... +28 градусів у північних, західних та східних регіонах. На півдні буде трохи тепліше – термометр підніметься до позначки +25... +29 градусів. В нічний час температура опуститься до +11... +17 градусів.

Стихія повернеться з новою силою: синоптики дали прогноз погоди

Погода в Україні 19 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

У народі цей день вшановується пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Дионісія. "На Денисів день велика роса - огіркам великий рід"- вважали в народі. Рясне випадання роси вказувало не лише на огірковий урожай, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщало дощ.

Нагадаємо, що раніше українців попередили про небезпеку.

Також синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних.

Раніше ми писали, що під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу.

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