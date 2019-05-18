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Град і сильний вітер: кого очікують погодні неприємності

STYLERЖиття    18.05.2019 - 13:19
Град і сильний вітер: кого очікують погодні неприємності
Колаж РБК-Україна

Найближчим часом очікується негода

Погода в Україні у неділю, 17 квітня, буде різноманітною в залежності від регіонів. Наприклад, на Заході буде очікуватися грім і неприємна злива. Про це повідомила Наталка Діденко у соцмережі Facebook.

"До гроз та короткочасних злив, які можуть перейти раптово у сильну зливу з градом, також сьогодні приєднаються Вінницька, Кіровоградська та Черкаська області. На решті території - сонце", - зазначено в повідомленні.

Град і сильний вітер: кого очікують погодні неприємностіІлюстративне фото: pixabay.com

19 травня прогнозуються грозові дощі, які найбільш вірогідні в західній частині України. Також можливе шквалисте посилення вітру та град. На решті території - переважно сухо, сонячно.

Температура повітря становитиме +21 +28, на півдні та сході +26 +32 градуси. У Криму завтра ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря від 25 до 28 градусів тепла, під час дощу відбудеться зниження до +20 градусів.

 

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві неділя пройде без опадів, стовпчик термоментра покаже від 25 до 27 градусів тепла.

Нагадаємо, що під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу.

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