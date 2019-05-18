Град і сильний вітер: кого очікують погодні неприємності

Колаж РБК-Україна

Найближчим часом очікується негода

Погода в Україні у неділю, 17 квітня, буде різноманітною в залежності від регіонів. Наприклад, на Заході буде очікуватися грім і неприємна злива. Про це повідомила Наталка Діденко у соцмережі Facebook.

"До гроз та короткочасних злив, які можуть перейти раптово у сильну зливу з градом, також сьогодні приєднаються Вінницька, Кіровоградська та Черкаська області. На решті території - сонце", - зазначено в повідомленні.

Ілюстративне фото: pixabay.com

19 травня прогнозуються грозові дощі, які найбільш вірогідні в західній частині України. Також можливе шквалисте посилення вітру та град. На решті території - переважно сухо, сонячно.

Температура повітря становитиме +21 +28, на півдні та сході +26 +32 градуси. У Криму завтра ймовірність короткочасного дощу з грозою. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря від 25 до 28 градусів тепла, під час дощу відбудеться зниження до +20 градусів.

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві неділя пройде без опадів, стовпчик термоментра покаже від 25 до 27 градусів тепла.

Нагадаємо, що під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу.

Раніше українців здивували прогнозом погоди на вихідні. Обіцяється гроза і град.

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