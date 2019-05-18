ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців попередили про небезпеку: що сталося

STYLERЖиття    18.05.2019 - 16:49
Українців попередили про небезпеку: що сталося
В Україні оголосили штормове попередження (колаж: РБК-Україна)

Українцям розповіли, що робити в разі небезпечного штормового вітру

Шторомове попередження жовтого рівня небезпеки синоптики оголосили в суботу, 18 травня. За інформацією Українського гідрометцентру, сильний шквальний вітер з грозами накриє значну частину країни.

Так, погодних неприємностей слід очікувати мешканцям заходу, а також Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей. 

Тут негода триватиме до самого вечора, вказані області заливатиме дощами, дмутиме сильний шквальний вітер з поривами від 15 до 20 метрів ща секунду.

А Рівненську та Чернівецьку область засипле градом.

Українців попередили про небезпеку: що сталося

В Україні оголосили штормове попередження (фото: meteo.gov.ua)

При сильних шквальних поривах вітру рятівники ДСНС радять:

  • всі вікна будинків щільно закрити, з відкритих балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти;
  • на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, не паркувати біля них свої транспортні засоби;
  • уникати перебування біля старих трухлявих дерев, не паркувати біля них автомобілі;

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні у травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

Захід України продовжить заливати дощами Синоптики попередили про погіршення погоди в деяких областях
Новини України Штормове попередженняштормПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся