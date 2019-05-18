Українців попередили про небезпеку: що сталося

Українцям розповіли, що робити в разі небезпечного штормового вітру
Шторомове попередження жовтого рівня небезпеки синоптики оголосили в суботу, 18 травня. За інформацією Українського гідрометцентру, сильний шквальний вітер з грозами накриє значну частину країни.
Так, погодних неприємностей слід очікувати мешканцям заходу, а також Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.
Тут негода триватиме до самого вечора, вказані області заливатиме дощами, дмутиме сильний шквальний вітер з поривами від 15 до 20 метрів ща секунду.
А Рівненську та Чернівецьку область засипле градом.
В Україні оголосили штормове попередження (фото: meteo.gov.ua)
При сильних шквальних поривах вітру рятівники ДСНС радять:
Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні у травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.