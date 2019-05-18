Під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу (відео)

Ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром (фото: pixabay.com)

Ураган понівечив понад 100 гектарів лісу

Буревій зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу, нещадно понівечив ліс. Дерева були знищені за лічені хвилини. Про це повідомляє прес-служба Житомирського ОУЛМГ.

За даними інженерів лісового господарства Городницького і Новоград-Волинського лісгоспів стихія "зуміла" знищити різновікові листяні і хвойні насадження і розрити теплиці по вирощуванню садивного матеріалу. За класифікатором ознак надзвичайних ситуацій загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

Смерч пошкодив понад 100 гектарів лісу в Городниці.

Ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром – відео (youtube.com)

Місцеві кажуть, що вихор, схожий на смертельне торнадо, рухався зі сторони Ємільчинського району. Там він пошкодив подвір'я, а дійшовши до лісу, понівечив і його.

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