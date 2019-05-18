Стихия вернется с новой силой: синоптики дали прогноз погоды

Прогноз погоды на 19 мая – погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине ухудшится в западных регионах

Прогноз погоды на 19 мая предвещает возвращение грозы и ливневых дождей в западных регионах. В остальных областях нашей страны будет теплая, солнечная погода с небольшой облачностью. Уровень тепла достигнет +23… +29 градусов тепла. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Грозовые ливни накроют только западную часть Украины. Дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Винницкой областях. В других регионах будет преобладать ясная погода.

Прогноз погоды на 19 мая – погода в Украине (фото: pixabay.com)

Столбики термометров в среднем будут держаться на одном уровне - +23… +28 градусов в северных, западных и восточных регионах. На юге будет немного теплее – термометр поднимется до отметки +25… +29 градусов. В ночное время температура опустится до +11… +17 градусов.

Погода в Украине 19 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

В народе этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса - огурцам большой род"- считали в народе. Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

Напомним, что ранее украинцев предупредили об опасности.

Также синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

Ранее мы писали, что под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса.