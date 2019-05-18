ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стихия вернется с новой силой: синоптики дали прогноз погоды

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 19:28
Стихия вернется с новой силой: синоптики дали прогноз погоды
Прогноз погоды на 19 мая – погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине ухудшится в западных регионах

Прогноз погоды на 19 мая предвещает возвращение грозы и ливневых дождей в западных регионах. В остальных областях нашей страны будет теплая, солнечная погода с небольшой облачностью. Уровень тепла достигнет +23… +29 градусов тепла. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Грозовые ливни накроют только западную часть Украины. Дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Винницкой областях. В других регионах будет преобладать ясная погода.

Стихия вернется с новой силой: синоптики дали прогноз погоды

Прогноз погоды на 19 мая – погода в Украине (фото: pixabay.com)

Столбики термометров в среднем будут держаться на одном уровне - +23… +28 градусов в северных, западных и восточных регионах. На юге будет немного теплее – термометр поднимется до отметки +25… +29 градусов. В ночное время температура опустится до +11… +17 градусов.

Стихия вернется с новой силой: синоптики дали прогноз погоды

Погода в Украине 19 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

В народе этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса - огурцам большой род"- считали в народе. Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

Напомним, что ранее украинцев предупредили об опасности.

Также синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

Ранее мы писали, что под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса.

Запад Украины в воскресенье накроют дожди с грозами Запад Украины продолжит заливать дождями
Новости Украины Гидрометцентрпогода на деньПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь