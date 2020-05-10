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Хотіли налякати: в МОЗ зробили несподівану заяву про карантин

STYLERЖиття    10.05.2020 - 15:41
Хотіли налякати: в МОЗ зробили несподівану заяву про карантин
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Для дотримання карантинних заходів в Україні використовували психологічний тиск

Карантин в Україні, введений 12 березня, поступово посилювався. Одним із заходів уряду була заборона на відвідування парків і скверів під час карантину. Пов'язане таке рішення з впливом на епідеміологічний процес за допомогою психологічного тиску на людей. Таку методику використовують багато країн по всьому світу, розповідає головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомляється, саме завдяки психологічним механізмам дотримання карантину Україна має низькі темпи поширення коронавіруса. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'явилося відчуття небезпеки та необхідності дотримання карантинних заходів, які впроваджував уряд", - сказав Ляшко.

Він запевнив, що цю практику перейняли в інших країн.

"Коли я спочатку аналізував ті заходи, які впроваджувалися в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, а також з точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починаєш аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, потрібно створити психологічний якийсь ефект ", - прокоментував головний санлікар.

Ляшко розповів, навіщо закривали парки

Нагадаємо, що раніше ми писали, як українці готуються до ослаблення карантину (відео).

Також ми писали про вимоги до роботи кафе і перукарень в Києві.

Теги Новини України парккарантин
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