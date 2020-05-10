Масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа: у МОЗ назвали умову

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Також заплановано перегляд карантину на 22 травня

Масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа у разі зниження нових випадків COVID-19. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо число випадків буде йти до зниження, то масковий режим може завершитися до кінця літа.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід'ємним другом до кінця цього року", - сказав він.

Ляшко також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19. За його словами, рішення про госпіталізацію приймають лікарі основі стандартів, затверджених МОЗ.

РБК-Україна також писало, що в Україні за останні добу зафіксовано ще 522 випадків COVID-19, а загальне число випадків становить 15 232. При цьому майже 400 осіб померли від хвороби.