Хотели напугать: в МОЗ сделали неожиданное заявление о карантине

Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Для соблюдения карантинных мер в Украине использовали психологическое давление

Карантин в Украине, введенный 12 марта, постепенно ужесточался. Одной из мер правительства был запрет на посещение парков и скверов во время карантина. Связано такое решение было с воздействием на эпидемиологический процесс посредством психологического давления на людей. Такую методику используют многие страны по всему миру, рассказывает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщается, именно благодаря психологическим механизмам в соблюдении карантина Украина имеет низкие темпы распространения коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось чувство опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко.

Он заверил, что эту практику переняли у других стран.

"Когда я сначала анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, а также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект ", - прокомментировал главный санврач.

Ляшко рассказал, зачем закрывали парки

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