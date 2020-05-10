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Настав останній день: як українці готуються до ослаблення карантину (відео)

STYLERКоронавірус    10.05.2020 - 10:14
Настав останній день: як українці готуються до ослаблення карантину (відео)
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Незабаром в українців з'являться нові можливості

Карантин в Україні послаблять 11 травня і в українців з'явиться можливість прогулятися по парку, сходити в перукарню або у заклад харчування. Такі зміни приємно порадують кожного, адже сидіти в квартирі вже стає просто нестерпно.

Тим часом, медики закликають не втрачати голову та, як зазвичай, залишатися обережними, оскільки вірус все ще несе загрозу. Про це інформує ТСН.

В Одесі достроково припинений карантин. У парках і скверах масово гуляють люди, ще більше відпочиваючих на пляжах. В масках майже ніхто не ходить. Сміливці вже відкривають купальний сезон. На узбережжя кипить робота - кафе і ресторани почали готуватися до літнього сезону. Поліція не штрафує.

В Дніпрі через похолодання люди поховалися по домівках. Пожвавлення спостерігається виключно в магазинах одягу і ювелірних прикрас - там працівники розкладають товар, переодягають манекени і начищають вітрини. Літні майданчики кафе залишаються порожніми. Поліція не пропускає в парки, в масках ходить більша частина людей.

У Києві 9 травня після обіду вже обірвали обмежувальну стрічку. Зберігати дистанцію не виходить, оскільки людей дуже багато. Гуляють і діти, і літні. Багато ресторанів вже встановлюють столи під відкритим небом, щоб почати роботу. При цьому, перукарні, непродовольчі магазини залишаються закриті.

Карантин в Україні - як українці готуються до ослаблення

Нагадаємо, що вірусолог відчитала українців за несерйозне ставлення до самоізоляції.

Ми писали, що Комаровський розповів про жорстоку аферу, яка стала поширена під час карантину.

Теги Новини України карантин
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