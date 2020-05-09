Дистанція та попередній запис: вимоги до роботи кафе та перукарень в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кафе та салони краси відновлять роботу з 11 травня

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе та перукарень після послаблення карантину в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження КМДА.

Літні та сезонні майданчики кафе та ресторанів

Згідно з розпорядженням столичної влади, робота літніх та сезонних майданчиків кафе та ресторанів може бути відновлена за умови дотримання протиепідемічних заходів. Так, заклади повинні дотримуватися таких вимог:

на вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком, а відвідувачі повинні проходити санітарний контроль та бути в масках;

відвідувачі мають очікувати своєї черги поза межами приміщень, а заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 метра для відвідувачів, що чекають своєї черги;

відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками не менше 1,5 метра, а за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років);

меню має розміщуватися для ознайомлення поруч із місцем прийняття/видачі замовлень, клієнтам видавати меню заборонено;

замовлення мають здійснюватися та видаватися дистанційно (через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу);

офіціант повинен приймати та видавати замовлення лише на відстані не менше 1,5 метра до клієнта;

місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом;

забезпечена можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку;

персонал щоденно повинен проходити термометрію та бути забезпечений засобами індивідуального захисту на 5 днів.

Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети

Салони краси, перукарні та косметологічні кабінети також відновлять свою роботу в рамках першого етапу послаблення карантину. Відповідно до розпорядження КМДА, заклади повинні дотримуватися таких вимог:

попередній запис клієнтів з часовим інтервалом у щонайменше 15 хвилин;

відвідувачі допускаються з розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. метрів;

на вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком, а відвідувачі повинні проходити санітарний контроль та бути в масках;

відвідувачі мають очікувати своєї черги поза межами приміщень, а заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 метра для відвідувачів, що чекають своєї черги;

дистанція між місцями надання послуг (3 метри - для паралельних рядів, 1,8 метра при розташуванні по осі та 0,7 метра від останнього місця до стіни чи іншої перепони);

обов'язкова наявність масок та одноразових рукавичок. Рукавички необхідно змінювати після кожного непов'язаного між собою робочого процесу;

проведення дезінфекційних заходів кожні 2 години в приміщенні, а також дезінфекція поверхонь та інструментів після кожного клієнта;

персонал щоденно повинен проходити термометрію та бути забезпечений засобами індивідуального захисту на 5 днів.

Крім того, всі заклади повинні проінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх веб-сайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи іншим способом.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що з 12 травня в рамках послаблення карантину у Києві планується відкрити непродовольчі магазини загальною площею до 300 метрів, перукарні та салони краси. Також дозволять відвідувати парки та сквери, але обмеженими групами осіб.