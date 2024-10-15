Слава Дьомін сказав все, що думає про рейди ТЦК на концертах: "Якщо відкинути емоції"

Рейди представників ТЦК , які відбулися на концертах ОЕ, Антона Тимошенка та фестивалю у Харкові, спровокували неабиякі суперечки у мережі. І відомий ведучий Слава Дьомін розповів, що він думає про так звані "облави".

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler), він сказав, чи можуть ці рейди вплинути на "живі" виступи артистів.

"Мені здається, що, звичайно, є люди, які боялися йти на концерт, але це не більша кількість людей. Це перше. А по-друге, наскільки я розумію, заарештовували тих людей, які порушували певний закон. Якщо відкинути емоції і подивитися на цю історію саме під таким кутом", - заявив Слава.

Також він поділився думкою щодо того, що через такі рейди артисти нібито можуть почати скасовувати концерти. Ці чутки почали з'являтися в мережі вже після першої "облави" на концерті "Океану Ельзи".

"Думаю, що ні. Тому що ми усе ж памʼятаємо, що концерти плануються заздалегідь і організатори також роблять концерти заздалегідь. За півроку, навіть інколи за рік. Тому я думаю, що найближчі місяці, до нового року, ніхто концерти скасовувати не буде", - вважає Дьомін.

Дьомін зробив заяву про рейди ТЦК (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Я думаю, що просто артисти та їхній менеджмент, та й організатори, також будуть спостерігати, як будуть далі розвиватися ці так звані рейди. І покаже час. Тому що, наприклад, перебуваючи на третьому концерті "Океану Ельзи" я не побачив жодного представника ТЦК або поліції. Відповідно, я так розумію, що була одноразова акція", - додав він.

Окрім цього, у коментарі для РБК-Україна своєю думкою поділився відомий продюсер Вадим Лисиця. Він заявив, що ці рейди дійсно можуть лякати, але тих, хто порушує закон.

"Як на мене, рейди ТЦК звичайно трохи лякають ухилянтів, та порушників. Але я не думаю, що музична культура постраждає від наведення порядку в цій сфері. Зараз вирішується, чи буде існувати Україна як Держава. Для нас це найважливіше", - заявив Лисиця.

Вадим Лисиця (скріншот)

Рейди ТЦК в Україні - де вони відбулися

11 жовтня ТЦК з'явилися на концерті "Океану Ельзи", але на другому та третьому "сольнику" гурту їх не було.

Втім, потім ситуація повторилася в Черкасах. ТЦК з'явилися на концерті гумориста Антона Тимошенка. А 14 жовтня стало відомо про "облаву" в Харкові. ТЦК влаштували рейд на фестивалі, а згодом стало відомо, що деяких артистів вони забрали з собою.