Скрябин, песня о казаках и собственные стихи. Лучшие композиции, которые выбирал Усик для выхода на ринг

21 декабря на Kingdom Arena в Саудовской Аравии состоится второй боксерский поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри . Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе и бывший чемпион разных версий снова встретятся, и после завершения реванша станет известно, кто же станет чемпионом мира в тяжелом весе.

На фоне долгожданного события РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить некоторые песни, под которые выходил на ринг знаменитый украинец.

DREVO - "Терпи, козак"

На первый бой с Фьюри в мае этого года, который состоялся в аравийской столице Эр-Рияде, Усик появился на ринге под песню "Терпи, козак" в исполнении DREVO.

Трек был выпущен в январе 2024 года. Александр является его соавтором - в основе композиции одноименное стихотворение боксера, которое он презентовал в феврале прошлого года.

"Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо каждому за поддержку", - комментировал DREVO сотрудничество с боксером.

Тінь Сонця - "Козаки"

Эту композицию Усик использовал для выхода на ринг во время боя на Арене Львов в 2014 году.

Вот фрагмент известной композиции:

Їхали козаки, їхали по полю

І лунала пісня про їхнюю долю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю

Василий Жадан - "Браття"

А эту песню спортсмен выбирал неоднократно во время выхода на ринг, поэтому она стала для него своеобразным гимном. Композиция начинается со слов "Бийте в барабани".

Также интересно, что во время одного из боев с Тайсоном Фьюри звезда выходил уже под новую песню Klavdia Petrivna и Артема Пивоварова - "Барабан".

К слову, недавно Пивоваров выступил на открытой тренировке накануне боя Усика с Фьюри, устроив своим появлением настоящий музыкальный перформанс.

Скрябин - "Сам собі країна"

В бою с поляком Кшиштофом Гловацки Александр выходил на ринг под трек "Сам собі країна" Кузьмы Скрябина в исполнении Александра Пономарева.

"Мы - это страна, ее отражение. Все, о чем поется в песне - это и есть мы. Кузьма четко в своих песнях говорил, что "мы - сами себе страна". Что мы делаем, то и есть. Вот мне и понравилась эта песня. Я общался с Александром Пономаревым, который сейчас исполняет эту песню, и жена, и мама Андрея позволили мне выходить под эту песню", - делился спортсмен по прилету домой.

Напомним, бой Александра Усика против Тайсона Фьюри за коллекцию чемпионских поясов в супертяжелом весе - яркое завершение этого года в мире бокса. Поединок состоится в ночь с 21 на 22 декабря, и пройдет он в аравийской столице Эр-Рияде. Победитель не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, в отличие от первого боя, который был в мае.