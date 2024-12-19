Усик - Фьюри: 20 интересных и важных фактов о бое-реванше

Александр Усик и Тайсон Фьюри - две легенды бокса, которые совсем скоро снова сойдутся в ринге. Этот бой-реванш 21 декабря обещает быть определяющим событием в мире спорта.

Какие интересные факты о двух звездах бокса, Александре Усике и Тайсоне Фьюри стоит знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Александр Усик и Тайсон Фьюри - представители двух школ бокса, которые стали символами техничности и харизмы. Их первый поединок завершился победой Усика по очкам, но Фьюри потребовал реванша.

Этот бой привлекает внимание миллионов фанатов, ведь решает судьбу абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

20 интересных фактов о бое Усик - Фьюри

1. Дата и место

Поединок состоится 21 декабря 2024 года на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

2. Реванш года

Этот бой определит первого за более чем 20 лет абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

3. Рекордный гонорар

Спортсмены получат самые большие в карьере выплаты. По слухам, сумма превышает $150 млн на двоих.

4. Победа Усика

Первый бой закончился победой Усика по решению судей. Тайсон Фьюри признал, что недооценил украинца.

5. Фьюри долго избегал реванша

Тайсон Фьюри избегал реванша более года, мотивируя это различными причинами, включая финансовые.

6. Уникальный стиль Усика

Украинец известен своей невероятной скоростью, техничностью и способностью адаптироваться к сопернику.

7. Размер имеет значение

Фьюри выше на 20 см и тяжелее почти на 30 кг, но в первом бою это не помогло.

8. Мотивация Усика

Александр посвящает свою карьеру поддержке Украины и вдохновляет своих соотечественников.

9. Пожертвование Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри передаст Украине миллион фунтов стерлингов за бой с Усиком (примерно 1,25 млн долларов)

10. Когда начинается трансляция

Ожидается, что трансляция начнется в 23:00 по киевскому времени.

Усик и Фьюри (фото: Getty Images)

11. Поддержка армии

Часть гонорара Усика будет передана на поддержку ВСУ.

12. Семья Тайсона

Фьюри посвящает реванш своим детям, которые часто появляются на публике вместе с ним.

13. Первый бой в истории

Это будет первый бой в супертяжелом весе в истории Саудовской Аравии.

14. Форма Усика

Подготовка украинца к реваншу включает усиленную работу с тренерами и восстановление после предыдущих боев.

15. Ставки букмекеров

Фьюри считают незначительным фаворитом, но шансы обоих равны.

16. Главная интрига

Сможет ли Тайсон навязать свой агрессивный стиль против техничного Усика?

17. Песня "Ой, у лузі"

Перед первым боем Усик вышел под украинскую народную песню, чем растрогал зрителей. Сделает ли он это еще раз?

18. Выносливость Фьюри

Тайсон известен своей невероятной способностью выдерживать сильные удары.

19. Прогнозы экспертов

Многие легенды бокса называют этот бой самым ожидаемым событием десятилетия.

20. Официальный постер боя

Организаторы сделали официальный постер боя с особым подтекстом. Фамилия Усика всюду стоит первой. А во-вторых, фигура Фьюри немного закрыта Усиком.