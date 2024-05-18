"Терпи, козак". Что известно о песне, под которую Усик выйдет на бой с Фьюри

В ночь на 19 мая состоится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в аравийской столице Эр-Рияде. Этот поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе станет главным событием мира бокса за последние два десятилетия. Украинец планирует выйти на ринг под песню "Терпи, козак" в исполнении DREVO.

О том, что известно о песне и чем она особенная, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о песне

Песню "Терпи, козак" представили в январе 2024 года. Александр выступил соавтором композиции - в ее основе одноименное стихотворение боксера, которое он обнародовал в феврале 2023 года.

"Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо каждому за поддержку", - рассказал DREVO о сотрудничестве с Усиком.

На презентацию трека сразу отреагировали много фанатов как артиста, так и боксера. Некоторые подметил, что песня перекликается с предыдущей композицией, под которую спортсмен много лет выходил на ринг - "Браття" в исполнении Василия Жадана. Там также есть упоминания о козаках.

Саж же боксер отреагировал на песню следующим образом:

"Максе, песня - бомба! Кое-кто плакал, я немножко сдержался. Крутяк… красавец, продолжай", - заявил боксер.

Добавим, что настоящее имя певца DREVO - Максим Деревянчук. Он молодой автор и исполнитель песен, что только начинает свой путь на большую сцену. В этом году он стал финалистом в Нацотборе на "Евровидении 2024", где занял 9 место.

DREVO и Александр Усик (фото: muzvar)

Слово песни

"Терпи, козак

Творець тебе шліфує

Ти загартований вогнем

І куля тебе не бере

Ворог побачивши тебе

Бігом себе рятує

Терпи, козак

Бо то життя лише твоє

На тебе випала дорога

Але Господь все легко не дає

Ти пройдеш іспит цей з народом

В хвилину гірку, непросту

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

І я не хочу вам видатись

І не намагаюся прикидатися

В кінці кінців життя одне

Воно покаже всім засранцям

І будемо жити, як не змоглv

Мої батьки і навіть діди

Настане день у небесному світлі

Де кожен буде з Ним

Ну і тоді вже кожен зніме

Ту непристойную лихву

Всі миттю стануть просто діти

В руках Батька всіх людей

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Але сумно, що втрачаєш

Усвідомлюємо свою мрію

Тоді на мить зірка згорає

Кому під силу, не моргне

Кожен із нас має право

На те прекрасне "Люблю!"

Та Бог один і, нас прощаючи

Любить тільки Трійцю

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає"

Добавим также, что это уже не первая песня, написанная на основе стихотворений Александра Усика. В 2019 году Василий Жадан создал композицию на поэзию боксера "Благодарен я Богу".

Также спортсмен периодически делится стихами с подписчиками. Одну из последних стихов Усик посвятил своей жене, ранее - воину Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Также у боксера есть стихотворение-обращение к Ирине Фарион.

Напомним, что поединок между Усиком и Фьюри вживую будет транслировать медиасервис MEGOGO. Вы можете просмотреть его в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Тайсон Фьюри и Александр Усик во время пресс-конференции в Лондоне (Getty Images)