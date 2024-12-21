Скрябін, пісня про козаків та власні вірші. Найкращі композиції, які обирав Усик для виходу на ринг

21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії відбудеться другий боксерський поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі . Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі і колишній чемпіон різних версій знову зустрінуться, і після завершення реваншу стане відомо, хто ж стане чемпіоном світу у важкій вазі.

На тлі довгоочікуваної події РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати деякі пісні, під які виходив на ринг від знаменитий українець.

DREVO - "Терпи, козак"

На перший бій з Ф'юрі у травні цього року, який відбувся в аравійській столиці Ер-Ріяді, Усик з'явився на ринзі під пісню "Терпи, козак" у виконанні DREVO.

Трек був випущений у січні 2024 року. Олександр є його співавтором - в основі композиції однойменний вірш боксера, який він презентував у лютому минулого року.

"Ми працювали над піснею 3 місяці. Дякую кожному за підтримку", - коментував DREVO співпрацю з боксером.

Тінь Сонця - "Козаки"

Цю композицію Усик використовував для виходу на ринг під час бою на Арені Львів у 2014 році.

Ось фрагмент відомої композиції:

Їхали козаки, їхали по полю

І лунала пісня про їхнюю долю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю

Про їхнюю долю, про справжнюю волю

Їхали козаки на конях по полю

Василь Жадан - "Браття"

А цю пісню спортсмен обирав неодноразово під час виходу на ринг, тому вона стала для нього своєрідним гімном. Композиція починається зі слів "Бийте в барабани".

Але цікаво, що під час одного з боїв з Тайсоном Ф'юрі зірка виходив вже під нову пісню Klavdia Petrivna та Артема Пивоварова - "Барабан".

До слова, нещодавно Пивоваров виступив на відкритому тренуванні напередодні бою Усика з Ф'юрі, влаштувавши своєю появою справжній музичний перформанс.

Скрябін - "Сам собі країна"

В бою з поляком Кшиштофом Гловацьки Олександр виходив на ринг під трек "Сам собі країна" Кузьми Скрябіна у виконанні Олександра Пономарьова.

"Ми - це країна, її відображення. Все, про що співається в пісні – це і є ми. Кузьма чітко у своїх піснях говорив, що "ми - самі собі країна". Що ми робимо, те і є. От мені і сподобалася ця пісня. Я спілкувався з Олександром Пономарьовим, який наразі виконує цю пісню, і дружина, і мама Андрія дозволили мені виходити під цю пісню", - ділився спортсмен по прильоту додому.

Нагадаємо, бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за колекцію чемпіонських поясів у надважкій вазі - яскраве завершення цього року у світі боксу. Поєдинок відбудеться в ніч із 21 на 22 грудн, і пройде він в аравійській столиці Ер-Ріяді. Переможець не буде мати титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, на відміну від першого бою, який був у травні.