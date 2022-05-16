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Скандал на Євробаченні 2022: Федишин знайшла ще одне пояснення низьким оцінкам поляку

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Понеділок 16 травня 2022 17:07
Скандал на Євробаченні 2022: Федишин знайшла ще одне пояснення низьким оцінкам поляку Фото: Федишин знайшла ще одне виправдання для журі на Євробачення (facebook com ifedyshyn)
Автор: Анна Шиканова

Скандал навколо голосування українського журі для Євробачення 2022 не вщухає. Після кількох спроб виправдатися за відсутність оцінок для країн, які зараз дуже допомагають Україні, Ірина Федишин спробувала знайти ще одне пояснення цієї ситуації.

На своїй сторінці в Facebook вона написала про збій системи голосування і зазначила, що інші країни теж дали не найвищі оцінки для представника Польщі.

Федишин нагадала, що Польща для Українців – це та країна, яка робить для України неймовірно велику підтримку. Також артистка подякувала Польщі за підтримку.

Одночасно з цим Ірина Федишин опублікувала скрін з результатами голосування за виступ Польщі від інших країн.

"А тепер знову хочу повернутися до всіх оскаженілих українців і до теми голосування. Журі не має права оцінювати учасників на основі політичних або національних критеріїв. Я розумію, що всім це не аргумент. Але це все-таки документ, який дали мені в руки.

Згідно з цим документом, давайте відкинемо політику і просто будемо відвертими. Я прикріплюю фото, де ясно видно, що професійне журі всього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю в 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі всієї Європи теж не компетентне?" - пише Федишин.

Крім того, вона повідомила, що до неї дійшла інформація про те, що система оцінювання дала збій і неправильно виставила бали для Польщі від українського журі. Федишин запропонувала почекати офіційних результатів.

Скандал на Євробаченні 2022: Федишин знайшла ще одне пояснення низьким оцінкам поляку

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ірина Федишин скаржиться, що українці називають її "зрадницею і рашисткою".

А також ми розповідали про те, що названо найбільш провальні виступи на Євробачення 2022.

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Євробачення Ірина Федишин Евровидение 2022
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