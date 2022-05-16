Ірина Федишин скаржиться, що українці називають її "зрадницею і рашисткою"

Україна перемогла на Євробаченні 2022 і перемогу нашій країні принесла група KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія" . Однак у соціальних мережах розгорівся скандал через українське журі, а зокрема - через бали, які поставили Польщі, Литві та іншим країнам.

Співачка Ірина Федишин зізналася, що результати голосування суддів Євробачення 2022 від України вразили її не на жарт.

І те, що 5 музичних експертів поставили Польщі 0 балів – є повним непорозумінням.

"Журі від України - українці! Ми - не зрадники! Ніхто нікому нічого не платив. Мені про мою проукраїнську позицію годі й говорити! Я 15 років в шоубізнесі, в цей нелегкий час залишилася у своїй країні і допомагаю, займаюся волонтерською діяльністю", - повідомила Федишин.

За словами співачки, "кожен з нас знає про допомогу Польщі і всі безмежно вдячні, але на початку конкурсу представники оргкомітету нам сказали, що голосувати потрібно професійно, відкидаючи всі політичні нюанси".

Артистка вважає, що всі негативні коментарі і звинувачення членів журі доводять те, що конкурс був повністю політизований, адже які б бали вони не поставили тій чи іншій країні, люди стали б порівнювати їх з долею підтримки.

"На те і існує 2 типи голосування - суддівське і глядацьке. Глядачі розставили все по поличках, віддавши Польщі максимум голосів, але люди голосують по-іншому. Я була змушена опублікувати свою шкалу голосування, але не мала на те права. У моєму рейтингу Польща мала 10 місце серед 24 учасників - це не 0 балів! І я не розумію, звідки взявся фінальний бал!" – не розуміє співачка.

"Хочу, щоб оргкомітет "Євробачення" після цього скандалу роз'яснив українцям, як цей рейтинг переводився в бали", – поділилася Ірина Федишин.

Також зірка поскаржилася на хейт з боку українців.

"Ми зараз виглядаємо як 5 зрадників, рашистів... це смішно! Ситуація набирає таких обертів, що не вистачає сил! Уявіть, ЗМІ вже пишуть, що я як би 10 років сиділа на "Х-факторі" і мала зв'язки з Оксаною Марченко... А я взагалі її в житті не бачила і не спілкувалася! Не сиділа я в тому шоу! Це просто цькування української виконавиці", – сказала Ірина.