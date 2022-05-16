ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ірина Федишин скаржиться, що українці називають її "зрадницею і рашисткою"

Новость на русском →
Понеділок 16 травня 2022 14:15
Ірина Федишин скаржиться, що українці називають її "зрадницею і рашисткою" Фото: Ірина Федишин поскаржилася на українців (instagram com irynafedyshyn)
Автор: Людмила Жукова

Україна перемогла на Євробаченні 2022 і перемогу нашій країні принесла група KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія". Однак у соціальних мережах розгорівся скандал через українське журі, а зокрема - через бали, які поставили Польщі, Литві та іншим країнам.

Співачка Ірина Федишин зізналася, що результати голосування суддів Євробачення 2022 від України вразили її не на жарт.

І те, що 5 музичних експертів поставили Польщі 0 балів – є повним непорозумінням.

"Журі від України - українці! Ми - не зрадники! Ніхто нікому нічого не платив. Мені про мою проукраїнську позицію годі й говорити! Я 15 років в шоубізнесі, в цей нелегкий час залишилася у своїй країні і допомагаю, займаюся волонтерською діяльністю", - повідомила Федишин.

За словами співачки, "кожен з нас знає про допомогу Польщі і всі безмежно вдячні, але на початку конкурсу представники оргкомітету нам сказали, що голосувати потрібно професійно, відкидаючи всі політичні нюанси".

Артистка вважає, що всі негативні коментарі і звинувачення членів журі доводять те, що конкурс був повністю політизований, адже які б бали вони не поставили тій чи іншій країні, люди стали б порівнювати їх з долею підтримки.

"На те і існує 2 типи голосування - суддівське і глядацьке. Глядачі розставили все по поличках, віддавши Польщі максимум голосів, але люди голосують по-іншому. Я була змушена опублікувати свою шкалу голосування, але не мала на те права. У моєму рейтингу Польща мала 10 місце серед 24 учасників - це не 0 балів! І я не розумію, звідки взявся фінальний бал!" – не розуміє співачка.

"Хочу, щоб оргкомітет "Євробачення" після цього скандалу роз'яснив українцям, як цей рейтинг переводився в бали", – поділилася Ірина Федишин.

Також зірка поскаржилася на хейт з боку українців.

"Ми зараз виглядаємо як 5 зрадників, рашистів... це смішно! Ситуація набирає таких обертів, що не вистачає сил! Уявіть, ЗМІ вже пишуть, що я як би 10 років сиділа на "Х-факторі" і мала зв'язки з Оксаною Марченко... А я взагалі її в житті не бачила і не спілкувалася! Не сиділа я в тому шоу! Це просто цькування української виконавиці", – сказала Ірина.

Як ми раніше писали, українці не розуміють, що сталося з українським журі Євробачення.

До речі, названі найбільш провальні номери на Євробаченні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність