Михайло Ясинський: "Перспектив виходу українського шоу-бізу у світ поки я не бачу. Але це нормально"

Знаменитий продюсер, музичний експерт та людина, що "запалює" українських зірок, Михайло Ясинський поділився прогнозами щодо перспектив українського шоубізнесу у світі.

Після 24 лютого багато наших зірок почали виступати за кордоном, аби привернути увагу до війни в Україні, презентувати нас у світі, а також зібрати кошти на благодійність.

Зокрема, Оля Полякова відправилася на гастролі по США, Макс Барських виступив Германії, Тіна Кароль в Японіх, Джамала заспівала в Нью-Йорку, Настя Каменських в Лас-Вегасі. Що й говорити про перемогу KALUSH на Євробаченні!

Чи означає це шанс нашої індустрії пробитися за межі України?

Михайло Ясинський каже, що поки що перспектив виходу українського шоубізу у світ він не бачить, але це - нормально.

"Я не розглядав би концерти українських артистів за кордоном як системний бізнес процес. Це радше соціальні події, пов'язані із загальним потрясінням, вимушеними переселенцями, підтримкою України державами та народами Європи та інших країн. Перспектив виходу українського шоубізу у світ поки я не бачу, але це нормально!" - каже він.

Фото: Михайло Ясинський і Оля Полякова (instagram.com/mikeyasinsky)

Окремі зірки зможуть бути успішними за кордоном

"Можливий успіх окремих осіб за межами України, і багато хто докладає для цього великих зусиль. Сьогодні умови для цього є. Але щодо системного успіху нашої індустрії за кордоном, то поки що про це говорити рано і нам ще багато чого належить зробити, щоб стати частиною глобального музичного ринку", - додав продюсер.

Повне інтерв'ю з іменитим продюсером й музичним експертом читайте 11 червня на РБК-Україна.