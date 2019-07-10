Синоптик рассказала, когда в Украину вернется летняя жара

Погода в Украине 11 июля (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине продолжает испытывать жителей страны нелетними градусами

Погода в Украине в четверг, 11 июля, принесет новую порцию прохлады и дождей. Местами ночная температура снизится до +5 градусов. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице, которая также рассказала, когда в Украину вернется летнее тепло.

К слову, синоптики сообщили, когда украинцам стоит ожидать возвращения летней жары.

По словам Наталки Диденко, ближайшей ночью температура воздуха составит +8... +14 градусов, а в Карпатах возможно снижение до +5... +7 по Цельсию.

Днем в большинстве областей воздух прогреется до скромных +18... +24 тепла, на Западе местами будет от +15 до +17 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дождь периодически будет идти почти повсюду, только в Центре и на Юге возможны совсем незначительные осадки, которые будут чередоваться с солнечными прояснениями.

В Киеве в четверг, 11 июля также будет свежая и влажная погода с периодическими дождями. Ночью +10... +12 градусов, днем термометры будут показывать от +20 до +22 тепла.

Наталка Диденко прогнозирует возвращение тепла в Украину в период с 20 по 22 июля. Так, повышение температуры до +26... +29 градусов, а на Юге до +28... +32 выше нуля возможно на следующих выходных.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Кстати, в сети показли видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.