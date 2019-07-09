ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мелітополі величезне дерево впало на авто під час руху: момент потрапив на відео

STYLERПодії    09.07.2019 - 14:49
У Мелітополі величезне дерево впало на авто під час руху: момент потрапив на відео
Дерево впало на авто під час руху у Мелітополі (колаж: РБК-Україна)

В результаті НП постраждали одразу три автомобіля

Через ураган в Мелітополі Запорізької області було пошкоджено кілька автомобілів. У мережі показали відео з камер спостереження, на які потрапив момент падіння величезного дерева на транспортні засоби.

Зазначимо, що два з трьох автомобілів були припарковані, а третя машина в момент падіння дерева якраз рухалася по вулиці.

Крім пошкодження автомобілів, були також обірвані електричні дроти.

Очевидці кажуть, що в результаті події люди не постраждали. Тим не менш, автотранспорт потребує ремонту. Найбільше дісталося "Ланосу", який був припаркований прямо під деревом.

Дерево впало на авто під час руху у Мелітополі (відео: YouTube/Mlive Tv)

До речі, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою, в понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру впав великий каштан.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться літнє тепло +17, поривчастий вітер і дощі: які області постраждають від негоди
Новини України ураганПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся