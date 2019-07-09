У Мелітополі величезне дерево впало на авто під час руху: момент потрапив на відео

Дерево впало на авто під час руху у Мелітополі (колаж: РБК-Україна)

В результаті НП постраждали одразу три автомобіля

Через ураган в Мелітополі Запорізької області було пошкоджено кілька автомобілів. У мережі показали відео з камер спостереження, на які потрапив момент падіння величезного дерева на транспортні засоби.

Зазначимо, що два з трьох автомобілів були припарковані, а третя машина в момент падіння дерева якраз рухалася по вулиці.

Крім пошкодження автомобілів, були також обірвані електричні дроти.

Очевидці кажуть, що в результаті події люди не постраждали. Тим не менш, автотранспорт потребує ремонту. Найбільше дісталося "Ланосу", який був припаркований прямо під деревом.

Дерево впало на авто під час руху у Мелітополі (відео: YouTube/Mlive Tv)

До речі, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою, в понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру впав великий каштан.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.