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Гігантський град і зірвані дахи: стихія наробила лиха на Закарпатті (відео)

STYLERПодії    08.07.2019 - 07:42
Гігантський град і зірвані дахи: стихія наробила лиха на Закарпатті (відео)
Ураган на Закарпатті (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ураган буквально за кілька хвилин завдав величезної шкоди жителям Закарпатської області

Ураган на Закарпатті, який пронісся 7 липня, наробив багато лиха в регіоні. У мережі показали зірвані вітром дахи з будинків і величезний град розміром з волоський горіх.

На відео, знятому в селі Сюрте Ужгородського району Закарпатської області видно, що вітром позносило дахи з багатьох споруд. Відео зробив і опублікував користувач Facebook Рудольф Балажинець.

 

 

Опубліковано Rudolf Balazhinec Неділя, 7 липня 2019 р.

Ураган на Закарпатті (відео: facebook.com/balazhinec)

Очевидець, знявший відеоматеріали, каже, що стихія "впоралася" буквально за три хвилини.

 

 

Опубліковано Rudolf Balazhinec Неділя, 7 липня 2019 р.

Ураган на Закарпатті (відео: facebook.com/balazhinec)

Нові двоповерхові котеджі стоять без дахів - настільки потужним був удар стихії.

 

 

Опубліковано Rudolf Balazhinec Неділя, 7 липня 2019 р.

Ураган на Закарпатті (відео: facebook.com/balazhinec)

А в селі Великий Раковець Іршавського району на людей з неба падали крижини розміром з волоський горіх. Фото виклав користувач Михайло Мінскі.

 

Ураган на Закарпатті (фото: facebook.com)

Раніше ми писали, що страшний ураган наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав дерев, пошкоджені десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

До речі, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

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