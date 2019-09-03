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Мисливці за ураганами зняли Доріан зсередини: приголомшливе відео з "ока" стихії

STYLERЖиття    03.09.2019 - 09:09
Мисливці за ураганами зняли Доріан зсередини: приголомшливе відео з "ока" стихії
Ураган Доріан (колаж: РБК-Україна)

Ураган Доріан наблизився до берегів Флориди

Ураган Доріан обрушився на Багамські острови і вже забрав життя як мінімум п'яти осіб. А сьогодні, 3 вересня, стихія п'ятої категріії повинна обрушитися на американський штат Флорида.

Очевидці розповідають, що "ураган гуде, як мотор літака". В самий пік стихії сила вітру досягала 320 кілометрів на годину (88 метрів за секунду). На Багамах зруйновано близько 13 тисяч будинків.

Влада США скасувала близько 1000 авіарейсів. А Дональд Трамп переніс поїздку в Польщу, де крім усього іншого повинен був зустрітися з Володимиром Зеленським.

Ураган Доріан (відео: YouTube/VOA News)

Мисливцеві за ураганами і метеорологу Гаррету Блеку вдалося зробити приголомшливі кадри, зроблені в самому центрі природної стихії. Відео було знято, коли буревій лютував над Багамами.

На знятих з літака матеріалах видно суцільну стіну хмар з пробілом, крізь яку сонце світить і видно блакитне небо.

Ураган Доріан (відео: YouTube/6abc Philadelphia)

Блек розповів, що бачив блискавки, а також виміряв швидкість вітру "Доріана", коли ураган завдав удар по островам - вона склала 297 км/год. "Це абсолютно жахливо і катастрофічно. Особливо для Багамських островів", - визнав він.

Аерокосмічне агентство NASA опублікувало відеозапис, як виглядає ураган "Доріан" з космосу, в той момент, коли він готувався вдарити по Багамських островах.

Ураган Доріан (відео: YouTube/NASA)

Раніше ми писали про те, що по Європі пронісся потужний торнадо. В результаті стихії 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. У мережі публікують фото і відео наслідків стихійного лиха.

Ураган "Доріан" пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків Трамп заявив, що ураган "Доріан" може стати одним з найпотужніших
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