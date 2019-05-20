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Полторак подав у відставку

Новини » Вибори 2019    20.05.2019 - 11:13
Полторак подав у відставку
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Зеленський закликав парламент звільнити Полторака

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що написав заяву про відставку вранці 20 травня. Про це він сказав журналістам після інавгурації Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На питання, чи означає це, що він випередив заклик нового президента України подати у відставку, Полторак відповів: "Звичайно".

Полторак подав у відставкуЗазначимо, Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степена Полторака. Також він вимагає ухвалення закону про скасування недоторканності депутатів.

Сьогодні Грицак написав рапорт про своє звільнення. Він додав, що поки президент України та Верховна Рада не вирішать питання хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави і українського народу".

РБК-Україна писало, що ще місяць тому Зеленський заявляв, що після інавгурації звільнить Луценка з посади генпрокурора.

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Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийПолторак
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