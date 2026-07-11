СБУ установила ответственных в "Укроборонпроме" за взрыв в Вишневом, - Зеленский
За взрывы на военных складах в Вишневом, произошедших из-за российского ракетного удара, должны ответить чиновники "Укроборонпрома", допустившие размещение оружия на этом объекте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Кто ответит за трагедию
Глава государства подчеркнул, что правоохранители уже выяснили, кто именно из руководства оборонного концерна согласовал хранение вооружения в незащищенном месте.
"Известно, кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил размещение оружия там. Каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Проверки оборонных предприятий
Президент также поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам провести масштабную ревизию аналогичных объектов по всей стране во избежание подобных инцидентов в будущем.
"СБУ совместно с другими стражами порядка должна проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятий на своем уровне должен гарантировать, чтобы не было повторения таких трагедий", - заявил президент.
Что известно об атаке на Вишневое
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали состав боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома" в городе Вишневое Киевской области. Тогда на объекте произошла повторная детонация, после чего президент Владимир Зеленский поручил разведке и СБУ в срочном порядке выяснить все обстоятельства вражеского удара.
В результате российской атаки масштабные разрушения понес и сам жилищный сектор города. По последним данным, повреждено почти 300 домов, а число погибших возросло до девяти человек.
Комментируя последствия вражеского обстрела, глава государства подтвердил, что "прилетело" именно по составу оборонного концерна, и заявил, что за такую халатность чиновников ждут увольнение и уголовная ответственность.