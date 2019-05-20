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Грицак написав рапорт про звільнення

Новини » Політика    20.05.2019 - 09:35
Грицак написав рапорт про звільнення
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ

Голова СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Грицак додав, що відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ і членами команди.

"Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраного президента України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - йдеться в повідомленні.

Грицак додав, що поки президент України і Верховна Рада не вирішать питання хто має очолювати Службу безпеки України, "діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу". 

Нагадаємо, раніше Павло Демчина подав у відставку. Заяву про звільнення він написав 17 травня. Пізніше чинний президент України Петро Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голови Служби безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов 17 травня подав у відставку. Через два дні Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначимо, Порошенко звільнив Ігоря Райнина з посади голови адміністрації президента. Райнин обіймав посаду голови Адміністрації президента з серпня 2016 року.

 

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