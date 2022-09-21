"Пташка" и другие защитники Мариуполя вернулись из российского плена: фото и видео возвращения героев

Защитники Мариуполя Катерина "Пташка" Полищук и еще несколько украинских воинов, оборонявших "Азовсталь", освобождены после обмена из российского плена.

Фото 21 сентября с украинскими героями опубликовал журналист и блогер Владимир Золкин в своем Telegram .

Среди них также начальник патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

На кадрах видно, что защитники Украины, которые с мая находились в плену российских оккупантов, уже вернулись на свободную территорию нашей страны.

Как стало известно, обмен состоялся сегодня в Черниговской области.

Украинские герои, защитники Мариуполя, освобождены 21 сентября после обмена пленными с Россией (фото: t.me)

Среди освобожденных воинов в автобусе вместе с журналистами можно видеть героев "Азовстали", снимки которых были сделаны пресс-офицером полка "Азов" Дмитрием Козацким с позывным "Орест" во время обороны последней цитадели Мариуполя, и которые облетели весь мир.

В частности, речь идет о старшем сержанте Михаиле Дианове из 36-й бригады.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов освобожден из плена (фото: t.me/vladimir_zolkin / twitter.com/Kozatsky_D)

Добавим, что и сам Козацкий "Орест" тоже сегодня был освобожден. Уже появилось фото молодого воина после возвращения после обмена.

Дмитрий Козацкий, защитник Мариуполя, после плена (фото: t.me/Tsaplienko)

Также видно, что Катерина "Пташка", обернув себя украинским флагом, улыбается при выходе из автобуса, на котором везли бойцов после обмена.

Катерина "Пташка" Полищук вернулась из плена (фото: t.me/vladimir_zolkin)

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21 сентября были также освобождены после обмена пленными командиры украинских защитников Мариуполя, чьи имена уже вошли в военную историю.

Это командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис", его заместитель Святослав Паламар "Калина", и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский ("Волына").

Защитники Мариуполя Денис "Редис", Святослав "Калина" и Сергей "Волына" освобождены из российского плена в рамках обмена (фото: t.me/Tsaplienko)

В настоящее время пока нет официальных заявлений и уточнений, сколько всего удалось вернуть украинцев в результате этого обмена.

Отметим, что по данным РБК-Украина, в рамках сегодняшнего обмена российской стороне выдали экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

Между тем, в российских пабликах не в восторге от того, что защитников Мариуполя сегодня обменяли. Вот как реагируют жители РФ:

Реакция россиян в сети на обмен пленными и освобождение героев "Азовстали" (фото: t.me)