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Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя

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Маріуполь, Неділя 08 травня 2022 19:13
Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя Катерина "Пташка" захисниця Маріуполя (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відео зі співаючою захисницею Маріуполя в підвалах "Азовсталь" облетіло всі ЗМІ та соціальні мережі. Зовсім юна рудоволоса дівчина співає" Зродилися ми великої години" і "Батько наш Бандера".

Що відомо про сталевого птаха, який захищає Маріуполь і "Азовсталь", розповіли у виданні "20 хвилин".

Від відео, яке опублікував захисник Маріуполя Nik Mark, просто біжать мурашки по шкірі. Майже в повній темряві спочатку заспівує 21-річна Катерина, а слідом слова підхоплюють бійці.

Катерина народилася в невеликому містечку Соснівка в Тернопільській області. З раннього дитинства була веселою, позитивною і не могла всидіти на місці. І постійно потрапляла в різні оказії.

Як розповідає подруга Катерини, сміливість і бути попереду всіх була в характері дівчини з юності. Вона постійно бралася за якусь роботу, шукала собі нові заняття скрізь, майже у всіх сферах.

У школі Катерина постійно їздила на олімпіади та конкурси, займалася в музичній школі. Вона дуже любить сцену і виступати перед аудиторією.

Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя

Катерина "Пташка" - захисниця Маріуполя

Після 9 класу Катя вступила до Тернопільського творчого коледжу імені Соломії Крушельницької на відділення "спів". І студенткою вона не сиділа на місці, була організатором багатьох творчих заходів.

"Катя ще й прекрасна поетеса, і дуже світла дитина! Ми з викладачкою Марією Чорненькою проводили вечори авторської поезії під назвою"літературний камертон". Катя декламувала там свої вірші", - розповів викладач коледжу Богдан Маюк.

З дитинства Катя сама пише пісні та музику, а ще кілька років була актрисою Тернопільського народного драматичного театру-студії "Сузір'я". Там вона була і циганкою Азою, і божевільною Оленою.

Дівчину друзі називають "дівчинка-вогонь" - і не тільки через колір волосся, вона вогняна не тільки зовні, але і всередині.

Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя

Катерина "Пташка" - захисниця Маріуполя

У 2020 році Катерина закінчила музичний коледж, але замість роботи за професією вибрала мотошколу. Вона переїхала до Києва і буквально закохалася в байкерське ремесло.

Паралельно з мотоциклами "Пташка" захопилася і військовою справою. Вона ще в ліцеї, за словами друзів, мала чітку громадянську позицію, захоплювалася історією України. А в Києві вступила в правозахисну організацію і брала участь у мітингах.

Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю МаріуполяПташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя

Катерина "Пташка" - захисниця Маріуполя

Ще навесні 2021 року Катя повідомила друзям і намірі відправитися на передову захищати Україну. Вона пройшла курси домедичної допомоги та хотіла відправитися на фронт як військовий медик. А потім вирушила в Донецьку область.

Рідним вона повідомляти не стала, щоб не хвилювалися. Говорила, що працює в госпіталі. Але з часом батьки дізналися, де дочка насправді.

"Це Пташка, але Пташка зі сталі! Вона повинна була б фарбуватися, носити сумку через плече і ходити на побачення, а замість цього вибрала автомат і камуфляж! Катя дуже сильна духом! Це воїн без краплі страху в крові!"- каже її викладач.

Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю МаріуполяПташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя

Катерина "Пташка" - захисниця Маріуполя

Він довгий час не знав, де його вихованка. Поки не побачив ролик з бункера "Азовсталь", де Катерина разом з іншими захисниками співає патріотичні пісні.

Пташка зі сталі: що відомо про відважну Катерину, захисницю Маріуполя

Катерина "Пташка" - захисниця Маріуполя

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захисник Маріуполя Сергій Волина просить про евакуацію з "Азовсталь".

А також ми розповідали про те, що захисники Маріуполя дали пресконференцію 8 травня.

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